МАСКА: кто покинул шоу в 1 выпуске от 16.01.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 1 выпуске от 16.01.2021

16 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел премьерный 1 выпуск грандиозного шоу МАСКА.

Самое загадочное шоу-детектив МАСКА удивляло и шокировало телезрителей. 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами, начали свое соревнование за победу и звание сильнейшего певца в маске!

Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 1 выпуске на сцене шоу выступили 8 участников: Дракон, Коза, Буйвол, Лисица, Роза, Сом, Солнце и Жабеня. После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2 номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

В 1 выпуске в номинацию попали Коза и Роза. Однако Буйвол захотел снять с себя маску, так как он является пятым судьей шоу МАСКА. Кто там скрывается - узнаем в начале второго эфира.