МАСКА: кто покинул шоу в 1 выпуске от 16.01.2021
16 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел премьерный 1 выпуск грандиозного шоу МАСКА.
Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.
В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.
В 1 выпуске в номинацию попали Коза и Роза. Однако Буйвол захотел снять с себя маску, так как он является пятым судьей шоу МАСКА. Кто там скрывается - узнаем в начале второго эфира.