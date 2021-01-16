Звезда "Сватов" Анна Кошмал поделилась снимками с отдыха с сыном в Египте
Перед новым телесезоном звезды отправились в отпуск. Кто-то отдыхает у берегов океана, а кто-то выбрал заснеженные горы. Актриса Анна Кошмал отправилась с сыном в Египет.
И это неудивительно. Ведь спустя уже три года со дня свадьбы, Анна Кошмал не показывает в соцсетях своего мужа, не рассказывает о нем вообще никаких подробностей. Известно лишь, что он – бизнесмен.
Своего 2-летнего сына Михаила звезда также не показывает публике. Фотографии ребенка очень редко появляются в микроблоге Анны, и всегда малыш отвернут от объектива камеры.
Также актриса поделилась фотографией, где она позирует в бикини на берегу Красного моря. Фанаты восхитились идеальной фигурой своей любимицы и засыпали ее комплиментами, а кого-то Анна даже смотивировала на спорт:
"Сексуальна", "Красивая мама!", "Как всегда неотразима!", "Красива телом и душой, и отдыхала ты на пляже. Мы наслаждаемся тобой - богиня, или больше даже...", "Я пошла заниматься спортом, как только посмотрела на это фото!"
Напомним,