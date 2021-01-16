Звезда "Сватов" Анна Кошмал поделилась снимками с отдыха с сыном в Египте

Перед новым телесезоном звезды отправились в отпуск. Кто-то отдыхает у берегов океана, а кто-то выбрал заснеженные горы. Актриса Анна Кошмал отправилась с сыном в Египет.

На своей странице в Инстаграм звезда сериала "Сваты" делится яркими фотографиями с Шальм-Эль-Шейха. За границу Анна Кошмал полетела с сыном. Составил ли компанию ей супруг – не известно. В кадре у актрисы он не появляется.

Анна Кошмал на отдыхе в Египте / instagram.com/smorkovkina

И это неудивительно. Ведь спустя уже три года со дня свадьбы, Анна Кошмал не показывает в соцсетях своего мужа, не рассказывает о нем вообще никаких подробностей. Известно лишь, что он – бизнесмен.

Своего 2-летнего сына Михаила звезда также не показывает публике. Фотографии ребенка очень редко появляются в микроблоге Анны, и всегда малыш отвернут от объектива камеры.

Сын Анны Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Поэтому каждая публикация мальчика на странице Кошмал вызывает восторг у подписчиков. И на днях она порадовала фолловеров несколькими кадрами сына, на которых показала, как подрос ее наследник.

Анна Кошмал показала сына / instagram.com/smorkovkina

Также актриса поделилась фотографией, где она позирует в бикини на берегу Красного моря. Фанаты восхитились идеальной фигурой своей любимицы и засыпали ее комплиментами, а кого-то Анна даже смотивировала на спорт:

"Сексуальна", "Красивая мама!", "Как всегда неотразима!", "Красива телом и душой, и отдыхала ты на пляже. Мы наслаждаемся тобой - богиня, или больше даже...", "Я пошла заниматься спортом, как только посмотрела на это фото!"

Анна Кошмал в бикини / instagram.com/smorkovkina

Напомним,