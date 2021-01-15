Оля Цибульская рассказала о неординарных увлечениях своего сына

15 января 2021 11:50 Юлия Крутиева
Оля Цибульская рассказала о неординарных увлечениях своего сына
Певица Оля Цибульская
instagram.com/cybulskaya

Дети – великие творцы и выдумщики. Более того, они воспринимают окружающий мир не так, как взрослые, поэтому часто поражают своими идеями.

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Во время съемок Improv Live Show (Новый канал) певица Оля Цибульская рассказала, какие необычные конструкции строит ее шестилетний сын Нестор.

Игрушки его не интересуют, – рассказывает певица. – Поэтому недавно мы купили много коробок. А все для того, чтобы он построил дома ракету. Представляете, она была такая огромная, что всем приходилось ее обходить. Неделю я осторожно это делала, а затем предложила Нестору вынести ракету.

Оля Цибульская с сыном / instagram.com/cybulskaya
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Оля признается, что ответ сына ее просто ошеломил.

Сказал, если не увидит папа, то это будет стратегическая ошибка в жизни, – говорит певица. – Я не ожидала из уст маленького сына услышать формулировку «стратегическая ошибка». А вот недавно он еще выдал: «Давай будем нападать, как когда-то на Рим нападали».

В общем, у Оли растет не только маленький музыкант, у которого в арсенале есть множество музыкальных инструментов, но и изобретатель!

Оля Цибульская с сыном / instagram.com/cybulskaya
Напомним, 

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