Оля Цибульская встретила Новый год в белье и фартуке: очень сексуально ‒ фото

1 января 2021 14:00 Катерина Даниленко
Оля Цибульская встретила Новый год в белье и фартуке: очень сексуально ‒ фото
Певица Оля Цибульская
социальная сеть Instagram

В канун Нового года певица Оля Цибульская опубликовала новый пост в своем микроблоге.

Читайте такжеЛана Дель Рей впервые показала жениха и свою сломанную руку
Артистка не только поздравила подписчиков с зимним праздником, но и опубликовала пикантные фото. Исполнительница во всей красе продемонстрировала стройное тело.

В кадре Оля позирует в одних трусиках и фартуке, перемотав грудь елочными украшениями. Дополняет образ звезды красный берет, бант и помада в тон. Разместилась Цибульская в мягком кресле, выставляя напоказ свои прелести.

Привіт, 2021! Я так багато чекала від колишнього, що він здувся. Тому сміливо заходь і не стидайся. Сорі, зустрічаю в чому була. Ти теж знімай... ТікТок,
‒ подписала горячие кадры телеведущая.

Певица Оля Цибульская / социальная сеть Instagram

Читайте такжеМакс Барских рассказал о смешных и необычных казусах во время новогодних корпоративов
Фолловеры в восторге от чувства юмора знаменитости и ее форм: «Еще то украшение», «Оля, что же ты вытворяешь?», «Смелые фото», «Фигурка ‒огонь!», «Радуется глаз. Превосходно выглядишь», «Емко и верно написала. Красотка!», «Прекрасная Оля».

Напомним,

Певица Оля Цибульская / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд Оля Цибульская социальные сети пикантные фото фото новости

Материалы по теме

Андрей Джеджула отреагировал на обвинения беременной жены в рукоприкладстве
Новости

Андрей Джеджула отреагировал на обвинения беременной жены в рукоприкладстве
Гороскоп на 2 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 2 января 2021 для всех знаков Зодиака
Врачи не хотели ехать из-за праздника: DZIDZIO рассказал о смерти отца
Новости

Врачи не хотели ехать из-за праздника: DZIDZIO рассказал о смерти отца
Поздравления с Новым годом 2021 короткие, в стихах и прозе
Праздники

Поздравления с Новым годом 2021 короткие, в стихах и прозе

Популярное на сайте

Дмитрий Дикусар рассказал, почему называет Билык "поцелованной Богом" и не развенчивается с Шоптенко

Дмитрий Дикусар рассказал, почему называет Билык "поцелованной Богом" и не развенчивается с Шоптенко
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK