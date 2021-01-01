Оля Цибульская встретила Новый год в белье и фартуке: очень сексуально ‒ фото
В канун Нового года певица Оля Цибульская опубликовала новый пост в своем микроблоге.
В кадре Оля позирует в одних трусиках и фартуке, перемотав грудь елочными украшениями. Дополняет образ звезды красный берет, бант и помада в тон. Разместилась Цибульская в мягком кресле, выставляя напоказ свои прелести.
Привіт, 2021! Я так багато чекала від колишнього, що він здувся. Тому сміливо заходь і не стидайся. Сорі, зустрічаю в чому була. Ти теж знімай... ТікТок,‒ подписала горячие кадры телеведущая.
Напомним,
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