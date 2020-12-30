Лана Дель Рей впервые показала жениха и свою сломанную руку

30 декабря 2021 13:10 Юлия Крутиева
Лана Дель Рей впервые показала жениха и свою сломанную руку
Певица Лана Дель Рей
instagram.com/lanadelrey

Несмотря на то, что для многих из знаменитостей 2020 год выдался довольно тяжелым, для певицы Ланы Дель Рей он оказался знаковым.

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В начале 2020 года перемены произошли в личной жизни Ланы Дель Рей. Сердце певицы удалось покорить музыканту Клайтону Джонсону. Судьба свела пару на сайте знакомств.

Отношений Ланы и Клайтона развиваются довольно быстро. В начале декабря  инсайдер из близкого окружения влюбленных заявил, что они тайно обручились.

Сама Лана долгое время не решалась показывать совместные фотографии с женихом. Однако в преддверии Нового года все-таки решила сделать своим поклонникам сюрприз.

Лана Дель Рей с женихом / instagram.com/lanadelrey

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На своей странице в Инстаграм Дель Рей опубликовала нежную фотографию с Клейтоном. В кадре влюбленные обнимаются. Выглядит пара вместе очень гармонично.

В комментариях к снимку Лана решила поделиться небольшой неприятностью. Оказалось, что во время катания на коньках, она сломала руку.

Когда вы будете смотреть мое второе видео этого альбома, не думайте, что гипс является символом чего-то. После долгого дня с восьмерками и прыжками в сумерках пустыни, я измотала свои коньки еще до съемок, - пишет звезда. - В любом случае перелом не так уж плохо, он даже сочетается с моей новой шляпой. Спасибо моей замечательной семье за подарки.

Певица Лана Дель Рей / instagram.com/lanadelrey

Напомним,  

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