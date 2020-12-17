Лана Дель Рей выходит замуж за музыканта, с которым познакомилась на сайте знакомств

В начале 2020 года в личной жизни Ланы Дель Рей произошли перемены.

После нескольких месяцев романа певица Лана Дель Рей сообщила, что рассталась со своим парнем - полицейским и звездой реалити-шоу Шоном Ларкиным.

Но в «холостячках», как оказалось, Лана долго не ходила. Несколько месяцев назад у нее появился новый бойфренд - музыкант Клайтон Джонсон. С ним звезда познакомилась на сайте знакомств.

Более того, после недавнего участия Ланы Дель Рей в шоу Джимми Фэллона "The Tonight Show with Jimmy Fallon" стало известно, что певица недавно обручилась с бойфрендом. Эту информацию журналистам People подтвердил инсайдер.

Музыкант Клайтон Джонсон / instagram.com/claywatch

Как и где именно состоялась помолвка пары – пока остается в тайне. Фанатам певицы удалось выяснить, что Лана и Клайтон подписались на страницы друг друга в Инстаграм еще в августе, и с тех пор певица иногда появлялась в аккаунте музыканта.

Напомним,