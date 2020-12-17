Лана Дель Рей выходит замуж за музыканта, с которым познакомилась на сайте знакомств

17 декабря 2020 15:40 Юлия Крутиева
Лана Дель Рей выходит замуж за музыканта, с которым познакомилась на сайте знакомств
Певица Лана Дель Рей
instagram.com/lanadelrey

В начале 2020 года в личной жизни Ланы Дель Рей произошли перемены.

Читайте такжеЯ, по сравнению с ним, обезьяна из тропиков: Регина Тодоренко раскрыла неизвестный факт о своем муже
После нескольких месяцев романа певица Лана Дель Рей сообщила, что рассталась со своим парнем - полицейским и звездой реалити-шоу Шоном Ларкиным.

Но в «холостячках», как оказалось, Лана долго не ходила. Несколько месяцев назад у нее появился новый бойфренд - музыкант Клайтон Джонсон. С ним звезда познакомилась на сайте знакомств.

Более того, после недавнего участия Ланы Дель Рей в шоу Джимми Фэллона "The Tonight Show with Jimmy Fallon" стало известно, что певица недавно обручилась с бойфрендом. Эту информацию журналистам People подтвердил инсайдер.

Музыкант Клайтон Джонсон / instagram.com/claywatch
Читайте такжеПосле смерти актера сериалов "Возвращение Мухтара", "Женский доктор" его органы трансплантировали четверым людям
Как и где именно состоялась помолвка пары – пока остается в тайне. Фанатам певицы удалось выяснить, что Лана и Клайтон подписались на страницы друг друга в Инстаграм еще в августе, и с тех пор певица иногда появлялась в аккаунте музыканта.  

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Лана Дель Рей социальные сети новости помолвка романы звезд

Материалы по теме

Известная украинская группа распалась спустя 4 года существования
Новости

Известная украинская группа распалась спустя 4 года существования
Григорий Решетник рассказал о третьей беременности в семье
Новости

Григорий Решетник рассказал о третьей беременности в семьеЭксклюзив
Вызов: смотреть 31 серию онлайн (эфир от 17.12.2020)
Сериалы

Вызов: смотреть 31 серию онлайн (эфир от 17.12.2020)
Слепая 2 сезон: что сулят сны о собственной смерти
Анонсы на ТВ

Слепая 2 сезон: что сулят сны о собственной смерти

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь

Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK