Лана Дель Рей выходит замуж за музыканта, с которым познакомилась на сайте знакомств
В начале 2020 года в личной жизни Ланы Дель Рей произошли перемены.
Но в «холостячках», как оказалось, Лана долго не ходила. Несколько месяцев назад у нее появился новый бойфренд - музыкант Клайтон Джонсон. С ним звезда познакомилась на сайте знакомств.
Более того, после недавнего участия Ланы Дель Рей в шоу Джимми Фэллона "The Tonight Show with Jimmy Fallon" стало известно, что певица недавно обручилась с бойфрендом. Эту информацию журналистам People подтвердил инсайдер.
Напомним,