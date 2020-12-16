MARUV взорвала Сеть откровенной новогодней фотосессией

16 декабря 2020 13:55 Юлия Крутиева
MARUV взорвала Сеть откровенной новогодней фотосессией
Певица MARUV
instagram.com/maruvofficial

Украинские звезды знают, как поднять своим поклонникам новогоднее настроение.

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В преддверии Нового года социальные сети знаменитостей превращаются настоящий сказочный альбом. Кто-то из них хвастается новогодним декором, а кто-то устраивает фотосессии рядом со своими елками. 

А вот MARUV решила превзойти всех. Певица не изменила себе и устроила провокационную съемку на фоне наряженной елки. Результатом она поделилась в Инстаграм. 

Перед объективом фотографа MARUV позирует в очень сексуальном образе. На снимках она сидит на синем диване в черном нижнем белье и прозрачном кружевном халате. 

Рождество и Новый год приближаются. Я была хорошей девочкой, и я жду подарок от Санты. А как насчет тебя? – спрашивает звезда у фолловеров.

Певица MARUV / instagram.com/maruvofficial
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Само собой, подобные фотографии вызвали в комментариях волну восхищения. Подписчики MARUV не сдерживали своих эмоций: «А можно мне такой подарок под елку?», «Божественная красотка. Прекрасная дива», «Вау красивая снегурочка», «Секси», «Снегурочка, которую мы заслужили». 

Напомним,  

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