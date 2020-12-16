MARUV взорвала Сеть откровенной новогодней фотосессией
Украинские звезды знают, как поднять своим поклонникам новогоднее настроение.
А вот MARUV решила превзойти всех. Певица не изменила себе и устроила провокационную съемку на фоне наряженной елки. Результатом она поделилась в Инстаграм.
Перед объективом фотографа MARUV позирует в очень сексуальном образе. На снимках она сидит на синем диване в черном нижнем белье и прозрачном кружевном халате.
Рождество и Новый год приближаются. Я была хорошей девочкой, и я жду подарок от Санты. А как насчет тебя? – спрашивает звезда у фолловеров.
Напомним,