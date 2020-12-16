Наталья Могилевская призналась, какие планы ей пришлось отложить из-за коронавируса
16 декабря 2020 11:42
Певица Наталия Могилевская
instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Певица Наталья Могилевская призналась, что повлияло на ее желание выглядеть и творить по-новому.
Наталья Могилевская в новогоднюю ночь подарит зрителям канала «Украина» сразу несколько ярких номеров. На съемочной площадке шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» артистка откровенно рассказала, какие коррективы внес карантин в ее планы на 2020-й год.
У нас отменились все концерты, а кроме этого ничего не отменилось. Потому что появилось огромное количество свободного времени, которое я смогла реализовать в очень позитивном русле. Я сняла целый потрясающий фильм о любви на джазовые композиции. То есть выпустила джазовый альбом! Это было нереально круто! Потом был сингл «Белый самолет», а сейчас на подходе вторая песня с тиктокерами. 4 сингла за год – это необычно много и все из-за того, что было много свободного времени», – поделилась Наталья Могилевская.
Певица Наталья Могилевская / пресс-служба канала Украина
Главное понять, к чему ты стремишься, какова твоя мотивация? Если ты хочешь выглядеть моложе – это глупость, потому что я на 20 лет старше и опытнее. Но если ты идешь за творчеством, за интересными новыми идеями, новым прочтением – ребята тиктокеры очень талантливые, всё делают по-новому – шиворот навыворот, все по-другому. Если ты идешь за этим, то получишь невероятное удовольствие, – рассказала Наталья.
Леся Никитюк и Наталья Могилевская / пресс-служба канала Украина
Напомним,