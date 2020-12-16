Наталья Могилевская призналась, какие планы ей пришлось отложить из-за коронавируса

16 декабря 2020 11:42 Юлия Крутиева
Наталья Могилевская призналась, какие планы ей пришлось отложить из-за коронавируса
Певица Наталия Могилевская
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская призналась, что повлияло на ее желание выглядеть и творить по-новому.

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Певица Наталья Могилевская в новогоднюю ночь подарит зрителям канала «Украина» сразу несколько ярких номеров. На съемочной площадке шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» артистка откровенно рассказала, какие коррективы внес карантин в ее планы на 2020-й год. 

У нас отменились все концерты, а кроме этого ничего не отменилось. Потому что появилось огромное количество свободного времени, которое я смогла реализовать в очень позитивном русле. Я сняла целый потрясающий фильм о любви на джазовые композиции. То есть выпустила джазовый альбом! Это было нереально круто! Потом был сингл «Белый самолет», а сейчас на подходе вторая песня с тиктокерами. 4 сингла за год – это необычно много и все из-за того, что было много свободного времени», – поделилась Наталья Могилевская.

Певица Наталья Могилевская / пресс-служба канала Украина
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Кроме того, в этом году певица сменила имидж и начала активно вести аккаунт в ТикТок. Но сама Могилевская объяснила, что такие шаги – не желание сравнить себя с молодежью, а привнести в творчество новые, интересные окрасы и грани. 

Главное понять, к чему ты стремишься, какова твоя мотивация? Если ты хочешь выглядеть моложе – это глупость, потому что я на 20 лет старше и опытнее. Но если ты идешь за творчеством, за интересными новыми идеями, новым прочтением – ребята тиктокеры очень талантливые, всё делают по-новому – шиворот навыворот, все по-другому. Если ты идешь за этим, то получишь невероятное удовольствие, – рассказала Наталья.

Леся Никитюк и Наталья Могилевская / пресс-служба канала Украина
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Увидеть грандиозное шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», ведущими которого станут Оля Полякова и Владимир Остапчук, зрители смогут 31 декабря в 20:00. Вас ждет невероятное настроение, яркие эмоции и масштабные номера в исполнении самых популярных звезд страны, среди которых NK | Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Наталья Могилевская, группы «MOZGI», «DZIDZIO» и многие другие.

Напомним, 

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