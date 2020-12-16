Таисия Повалий показала, как она с мужем Игорем Лихутой выглядели 27 лет назад - фото

16 декабря 2020 02:30 Юлия Крутиева
Таисия Повалий показала, как она с мужем Игорем Лихутой выглядели 27 лет назад - фото
Певица Таисия Повалий
instagram.com/tpovaliyofficial

Таисия Повалий поделилась фотографией из своего семейного архива.

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Певица Таисия Повалий не часто делится с поклонниками в соцсетях совместными снимками с супругом Игорем Лихутой. Подобные публикации случаются по особым случаям. И сегодня был именно такой день.

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала кадр, сделанный в далеком 1993 году, еще 27 лет назад. Тогда Таисия и Игорь связали себя узами брака.

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В подписи к фото Повалий рассказала, что в тот год у нее судьба резко изменилась. Перемены были связаны не только с бракосочетанием звезды – победы на международных конкурсах, награды, любимая музыка – все мечты Таисии воплощались в жизнь.

27 лет тому назад, уже в далеком 1993 году, я сделала резкий поворот по линии своей Судьбы! – пишет в Сети Таисия Повалий. – К этому шагу меня подталкивали многие люди и события! Тогда, получив две высшие награды на международных конкурсах, находясь в Эйфории от Побед, я видела - Вот Она, Моя Огромная Детская Мечта! ВОТ МОЙ ИСТИННЫЙ ПУТЬ, РАДИ КОТОРОГО МОЯ ДУША ПРИШЛА НА ЗЕМЛЮ! Я не знала, куда иду, что будет завтра, знала только одно - МУЗЫКА - ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ!!! Я настолько Верила, что все делаю Правильно, что Небеса Помогали Мне Всегда! И сегодня я знаю точно, что и Чувства, и Люди нам даются Свыше для воплощения Своих Огромных Целей! Спасибо Судьбе, Спасибо Игорю, что Сыграл и Играешь Большую Роль для Выполнения Миссии Моей Души! ЭТО БЫЛ МОЙ ДЕНЬ!!! РОВНО 27 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД!!! Я РЕЖИССЕР И ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ!

Напомним,

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