Дакота Джонсон и Крис Мартин тайно обручились?

Похоже, Дакота Джонсон и Крис Мартин решили выйти на новый уровень своих отношений.

В 2017 году Дакота Джонсон обрадовала поклонников приятными новостями из своей личной жизни. Тогда сердце звезды фильма «50 оттенков серого» удалось покорить певцу Крису Мартину.

Но в прошлом году отношения пары были под угрозой. Влюбленные даже жили несколько месяцев отдельно друг от друга. Помирить Дакоту с Крисом удалось бывшей жене музыканта – Гвинет Пэлтроу.

Певец Крис Мартин / instagram.com/chrismartinfeed

А сейчас публика активно обсуждает новое событие в жизни Дакоты и Криса. Похоже, пара тайно обручилась. На днях актрису заметили на прогулке, где она засветила на безымянном пальце кольцо с большим изумрудом.

Сами влюбленные предпочитают не афишировать свои отношения публично, но несколькими неделями ранее их заметили вместе в Малибу. Похоже, видимо там состоялась их помолвка.

Напомним,