Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон занялась выпуском секс-игрушек
Дакота Джонсон нашла в себе предпринимательскую жилку и стала креативным директором и инвестором нового бренда секс-игрушек.
По случаю запуска марки Дакота приняла участие в фотосессии для британского Vogue. Звезда предстала в новом имидже, перекрасив свои волосы в черный цвет. Поклонники оценили образ актрисы, отметив, что ей очень к лицу быть брюнеткой.
В интервью изданию Джонсон призналась, что помимо секс-игрушек планируется выпуск и персонализированных лубрикантов и органических презервативов.
Сексуальное благополучие – это забота о себе, – говорит Дакота. – Для меня забота о своем теле в сексуальном плане должна быть такой же, как забота о своем теле с точки зрения получения питательных веществ, ухода за кожей, физических упражнений и так далее. Секс важен, это особенный процесс, и к нему следует относиться соответственно.
Ведь Дакота Джонсон, состоящая в отношениях с певцом, уже вторая женщина, которая занялась выпуском продуктов интимного характера. Ранее голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, прожившая в браке с Крисом Мартином более 10 лет, начала выпускать свечи с ароматом своей вагины.
Напомним,