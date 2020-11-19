Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон занялась выпуском секс-игрушек

Дакота Джонсон нашла в себе предпринимательскую жилку и стала креативным директором и инвестором нового бренда секс-игрушек.

Звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон заявляет, что сексуальное наслаждение – одна из неотъемлемых составляющих жизни современного человека. Поэтому каждый человек, несмотря на возраст, пол и свою сексуальную ориентацию, – должен иметь доступ к сексуальным товарам отличного качества.

По случаю запуска марки Дакота приняла участие в фотосессии для британского Vogue. Звезда предстала в новом имидже, перекрасив свои волосы в черный цвет. Поклонники оценили образ актрисы, отметив, что ей очень к лицу быть брюнеткой.

Актриса Дакота Джонсон / instagram.com/britishvogue

В интервью изданию Джонсон призналась, что помимо секс-игрушек планируется выпуск и персонализированных лубрикантов и органических презервативов.

Сексуальное благополучие – это забота о себе, – говорит Дакота. – Для меня забота о своем теле в сексуальном плане должна быть такой же, как забота о своем теле с точки зрения получения питательных веществ, ухода за кожей, физических упражнений и так далее. Секс важен, это особенный процесс, и к нему следует относиться соответственно.

О новом занятии Дакоты Джонсон по-разному отозвались поклонники по всему миру. Одни поддержали звезду в ее стремлении и суждениях, другие же остались в недоумении, что такого делает с девушками интим с солистом группы "Coldplay" Крисом Мартином.

Ведь Дакота Джонсон, состоящая в отношениях с певцом, уже вторая женщина, которая занялась выпуском продуктов интимного характера. Ранее голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, прожившая в браке с Крисом Мартином более 10 лет, начала выпускать свечи с ароматом своей вагины.

Крис Мартин и Гвинет Пэлтроу / Fotobank / GettyImages

Напомним,