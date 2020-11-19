Анфиса Чехова рассекретила свой вес и похвасталась фигурой на серии снимков в купальниках
Телеведущая Анфиса Чехова всегда была озабочена своим внешним видом.
Но старания Чеховой не проходили зря. Ей удавалось приблизиться к желанным отметкам на весах. Вот и сейчас звезда решила продемонстрировать публике свою фигуру.
Не так давно Анфиса вернулась с отпуска. Несмотря на пандемию коронавируса, она осмелилась провести несколько дней на красочных Мальдивских островах.
Снимками с путешествия ведущая поспешила поделиться в своем Инстаграм. Само собой, не обошлось без фотосессий в купальнике.
Приветики! Я не виновата, что так много фото с Мальдив у меня осталось, - пишет звезда в комментариях под фото.
Напомним,