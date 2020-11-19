Анфиса Чехова рассекретила свой вес и похвасталась фигурой на серии снимков в купальниках

19 ноября 2020 12:25 Юлия Крутиева
Анфиса Чехова рассекретила свой вес и похвасталась фигурой на серии снимков в купальниках
Телеведущая Анфиса Чехова
instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова всегда была озабочена своим внешним видом.

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Чтобы достичь фигуры мечты, 42-летняя Анфиса Чехова успела перепробовать множество диет и истерзала свое тело многочасовыми тренировками.

Но старания Чеховой не проходили зря. Ей удавалось приблизиться к желанным отметкам на весах. Вот и сейчас звезда решила продемонстрировать публике свою фигуру.

Анфиса Чехова в купальнике / instagram.com/achekhova

Не так давно Анфиса вернулась с отпуска. Несмотря на пандемию коронавируса, она осмелилась провести несколько дней на красочных Мальдивских островах.

Снимками с путешествия ведущая поспешила поделиться в своем Инстаграм. Само собой, не обошлось без фотосессий в купальнике.

Телеведущая Анфиса Чехова / instagram.com/achekhova

Приветики! Я не виновата, что так много фото с Мальдив у меня осталось, - пишет звезда в комментариях под фото.

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Любопытные фолловеры ведущей решили поинтересоваться, какой вес у нее сейчас. Анфиса не стала скрывать эту информацию, признавшись, что весит 63 килограмма.

Анфиса Чехова на Мальдивах / instagram.com/achekhova

Напомним,  

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