Холостячка: Ксения Мишина с мужчинами проведет неделю на острове в диких условиях

Холостячка: Ксения с мужчинами проведет неделю на острове в диких условиях

В эту пятницу, 20 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет пятый выпуск романтического реалити «Холостячка». Ксения Мишина пригласит участников в поход – вместе они проведут целую неделю на острове в диких условиях!

Наступил экватор проекта Холостячка и с каждым из участников у Ксении выстраивается своя история отношений. Но за это время не все мужчины сумели открыться и проявить себя, поэтому Мишина предложила участникам выйти из зоны комфорта и отправиться на остров, вдали от цивилизации.

В подобных ситуациях люди проверяются. Я хочу посмотреть, кто и как будет себя вести. Как участники будут выживать в таких условиях и разграничивать внимание между своим комфортом и женщиной, которая им нравится, – отмечает Ксения.

Холостячка / пресс-служба канала СТБ

Эта неделя отличается от предыдущих тем, что Холостячка будет жить вместе с мужчинами на острове, находясь с ними в равных условиях. Однако ее присутствие в лагере создаст серьёзное напряжение между соперниками. Успехи некоторых участников в отношениях с Мишиной вызовут у других сумасшедшую ревность, негодование и даже слезы. А для кого-то испытания станут непосильной задачей…

Смотрите реалити «Холостячка» в эту пятницу, 20 ноября, в 19:00 на СТБ!

Напомним,