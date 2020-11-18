Солистка группы "ВИА Гра" похвасталась шикарной фигурой в бикини

18 ноября 2020 14:10 Юлия Крутиева
Солистка группы
Певица Ксения Попова
instagram.com/xseniyapopova

В начале ноября Константин Меладзе сделал неожиданный сюрприз поклонникам группы «ВИА Гра».

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Супруг Веры Брежневой представил двух новых солисток «ВИА Гры», которые пришли на место Эрики Герцег и Ольги Меганской. К Ульяне Синецкой присоединились Ксения Попова и София Тарасова.

Новым девушкам удалось моментально влиться в коллектив. Не отстают они от бывших солисток «ВИА Гры» и по активности в социальных сетях. Самой смелой оказалась Ксения Попова.

Уроженка Кривого Рога решила привлечь внимание к своей персоне с помощью откровенных фото. Опубликовала Ксения их на своей странице в Инстаграм.

Певица Ксения Попова / instagram.com/xseniyapopova
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На черно-белых снимках сексуальная блондинка позировала в бикини и в огромной широкополой шляпе. Подписчики Поповой остались в восторге от ее стройной фигуры и осиной талии.

«Захватывающие фото», «Отвал всего просто. Как же это шикарно», «Все тело в шляпе», «Фигура шикарна», «Лучше любой ВИА Гры», - пишут фолловеры Ксении в комментариях под фото.

Певица Ксения Попова / instagram.com/xseniyapopova

Напомним, 

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