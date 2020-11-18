Солистка группы "ВИА Гра" похвасталась шикарной фигурой в бикини
В начале ноября Константин Меладзе сделал неожиданный сюрприз поклонникам группы «ВИА Гра».
Новым девушкам удалось моментально влиться в коллектив. Не отстают они от бывших солисток «ВИА Гры» и по активности в социальных сетях. Самой смелой оказалась Ксения Попова.
Уроженка Кривого Рога решила привлечь внимание к своей персоне с помощью откровенных фото. Опубликовала Ксения их на своей странице в Инстаграм.
«Захватывающие фото», «Отвал всего просто. Как же это шикарно», «Все тело в шляпе», «Фигура шикарна», «Лучше любой ВИА Гры», - пишут фолловеры Ксении в комментариях под фото.
Напомним,