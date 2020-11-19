Умерла Любовь Румянцева
Вчера, 18 ноября, в возрасте 77 лет умерла советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева.
«Сегодня не стало Заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. Киностудия выражает соболезнования близким актрисы и театру-студии киноактера».
Румянцева снялась в таких фильмах, как Альпийская баллада», «Аннычка», «Дорога на Рюбецаль», «Венок сонетов», «Расписание на послезавтра», «Три талера».
Причина смерти Румянцевой не называется.