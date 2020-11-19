Умерла Любовь Румянцева

19 ноября 2020 10:34 Александр Кива
Умерла Любовь Румянцева
Умерла Любовь Румянцева
кадр из фильма

Вчера, 18 ноября, в возрасте 77 лет умерла советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева.

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Об этом сообщила национальная киностудия «Беларусьфильм».

«Сегодня не стало Заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. Киностудия выражает соболезнования близким актрисы и театру-студии киноактера».

Румянцева снялась в таких фильмах, как Альпийская баллада», «Аннычка», «Дорога на Рюбецаль», «Венок сонетов», «Расписание на послезавтра», «Три талера».

Причина смерти Румянцевой не называется. 

 

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