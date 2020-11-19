Від пацанки до панянки-5: директор Школы леди поделилась впечатлениями о новых "пацанках"

19 ноября 2020 13:35 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-5: директор Школы леди поделилась впечатлениями о новых
Від пацанки до панянки-5: директор Школы леди Татьяна Мокриди
пресс-служба Нового канала

Татьяна Мокриди рассказала об участницах пятого сезона шоу.

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Несколько недель назад стартовали съемки пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). Сейчас участницам приходится привыкать к новым обстоятельствам и находить общий язык друг с другом. Перед ними стоит огромный вызов – осознать собственную уникальность и избавиться от Zависимости.

В Школе леди девушкам подготовили задания, которые должны помочь им стать самостоятельными и самодостаточными. Впечатлениями об ученицах поделилась директор Школы Татьяна Мокриди.

Этот сезон посвящен поколению Z, – рассказывает директор. – Z – это не о воспитании в условиях новых технологий и не о страницах в социальных сетях с первого дня жизни. Z – это Zависимости, которые разрушают судьбы и убивают людей. Мы будем стараться помочь девушкам их побороть.

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По словам Татьяны, пятый сезон будет ярким и лаконичным. В Школе леди девушки проведут лишь девять недель.

Ученицы поразят вас своими историями, – уверяет директор. – Оказалось, что в нашем мире, среди тех, кто немного старше айфона, есть девушки, которые не знают таблицу умножения, плохо читают и не могут запомнить стихотворение. Нет, не потому, что рядом гаджет, который все посчитает и расскажет, а из-за сложной судьбы и трагедии. А еще – алкоголь и наркотики, которые тормозят память.

Татьяна признается, что во время работы в Школе леди ей бывает трудно:

Ведь ты попадаешь в другой, страшный мир.

Премьера нового сезона «Від пацанки до панянки» состоится этой весной. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить.

Напомним, 

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