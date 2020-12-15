Слава Каминская в своей спальне обнаружила неприятного гостя по прозвищу Лапусик

15 декабря 2020 13:40 Юлия Крутиева
Слава Каминская в своей спальне обнаружила неприятного гостя по прозвищу Лапусик
Слава Каминская
instagram.com/babaslavka

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала, какая находка в доме заставила ее отказаться от некоторых прихотей детей и как "намекает" новому избраннику на подарки.

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На съемочной площадке масштабного праздничного шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00, певица Слава Каминская рассказала, какие подарки на новогодние праздники уже начали заказывать ее дети Леон и Лаура.

По словам артистки, хотя ей и не просто отказывать своим детям, однако после одного неприятного случая она 100 раз задумается перед тем, как позволить им завести домашних животных.

Леон сказал, что хочет игуану, на что я ответила: «Спасибо, иди и купи сам». У нас просто уже была история – жил с нами хамелеон, который питался тараканами. И как-то в спальне я увидела бегающего таракана по прозвищу Лапусик. Получилось так, что этот Лапусик вылезал из террариума и бегал по квартире. После того, как я об этом узнала, решила, что нестандартной живности в нашем доме не будет. Рыбки – это максимум, – поделилась Слава Каминская.

Слава Каминская с сыном Леоном и дочерью Лаурой / instagram.com/babaslavka

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Так, у детей артистки еще есть время обдумать другие желания. Да и для любимого Слава Каминская пока презент не придумала. А вот относительно своих желаний, признается – имеет множество вариантов и не боится о них говорить.

Для любимого у меня заготовленный список на рулон туалетной бумаги. А он у меня скромный – в шоу-бизнес не лезет, хотя и общается с артисткой, – отметила Слава Каминская.

Слава Каминская с детьми / instagram.com/babaslavka

Напомним,

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