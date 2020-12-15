Слава Каминская в своей спальне обнаружила неприятного гостя по прозвищу Лапусик
Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала, какая находка в доме заставила ее отказаться от некоторых прихотей детей и как "намекает" новому избраннику на подарки.
По словам артистки, хотя ей и не просто отказывать своим детям, однако после одного неприятного случая она 100 раз задумается перед тем, как позволить им завести домашних животных.
Леон сказал, что хочет игуану, на что я ответила: «Спасибо, иди и купи сам». У нас просто уже была история – жил с нами хамелеон, который питался тараканами. И как-то в спальне я увидела бегающего таракана по прозвищу Лапусик. Получилось так, что этот Лапусик вылезал из террариума и бегал по квартире. После того, как я об этом узнала, решила, что нестандартной живности в нашем доме не будет. Рыбки – это максимум, – поделилась Слава Каминская.
Для любимого у меня заготовленный список на рулон туалетной бумаги. А он у меня скромный – в шоу-бизнес не лезет, хотя и общается с артисткой, – отметила Слава Каминская.
Напомним,