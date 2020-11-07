Слава Каминская подогрела слухи о романе с Дмитрием Дикусаром страстным фото

Звезда НеАнгелов Слава Каминская хоть и утверждает, что между ней и партнером по танцам Дмитрием Дикусаром только дружеские отношения, но изредка все же дразнит поклонников страстными снимками с хореографом.

После вылета в четвертом сезоне легендарного шоу «Танці з зірками» Слава продолжила ходить на уроки танца к Дикусару. На непродолжительное время артисты взяли паузу, но, судя по снимках исполнительницы в Сети, они возобновили занятия.

Певица опубликовала в своем Instagram встречу с коллегой на паркете. Слава страстно прислонилась к танцору, а он ее обнял за талию.

Танцуй, пока молодая. Мой вернулся,

‒ написала под фото Каминская.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар / социальная сеть Instagram

А вот в сторис звезда показала куда более интимное видео. На нем звезда запрыгивает партнеру на руки и нежно обнимает. На артистке ‒ черное платье, а танцор позирует в классической белой рубашке и черных брюках с подтяжками.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар / социальная сеть Instagram

В комментариях фанаты отметили, что в жизни Слава и Дмитрий могли бы быть очень красивой парой: «Вот бы пара в реальности была отличная!», «Да женитесь уж, пожалуйста! Вы прекрасны», «Глаз не отвести. Замечательные», «Милые очень».

Напомним,