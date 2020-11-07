Слава Каминская подогрела слухи о романе с Дмитрием Дикусаром страстным фото
Звезда НеАнгелов Слава Каминская хоть и утверждает, что между ней и партнером по танцам Дмитрием Дикусаром только дружеские отношения, но изредка все же дразнит поклонников страстными снимками с хореографом.
Певица опубликовала в своем Instagram встречу с коллегой на паркете. Слава страстно прислонилась к танцору, а он ее обнял за талию.
Танцуй, пока молодая. Мой вернулся,‒ написала под фото Каминская.
А вот в сторис звезда показала куда более интимное видео. На нем звезда запрыгивает партнеру на руки и нежно обнимает. На артистке ‒ черное платье, а танцор позирует в классической белой рубашке и черных брюках с подтяжками.
Напомним,
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