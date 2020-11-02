Слава Каминская рассказала, почему запрещает маме приходить к ней в гости
В эфире программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» солистка группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская познакомила поклонников со своей матерью.
Славу и ее младшую сестру Сашу Тамара Ивановна воспитывала сама. Женщина работала на нескольких работах. Поэтому дочери редко ее видели и очень грустили.
В 13 лет Слава точно решила, что хочет быть певицей. После школы будущая звезда поступила в киевский ВУЗ. Но сцена покорилась ей не сразу.
Она пыталась найти работу по специальности – не получалось, даже устроилась на подработку в магазин, но, конечно, не заплатили – ушла. Я сказала, что долго тянуть ее не смогу: «Давай, иди на кастинги»,– поделилась мама Славы Каминской.
В прошлом году Слава и Эдгар расстались. Мама и в тот непростой период была рядом и поддержала. Но сказать, что между звездной дочерью и ее мамой полная идиллия, нельзя. Обе имеют вспыльчивый характер и не уступают друг другу.
У мамы каким-то образом оказались ключи от моей квартиры, и вот она иногда любит зайти, раздать советы, – признается певица. – А я иногда раздаю советы ей, забираю ключи и говорю: «Без стука, без звонка ко мне домой не приходи со своими советами».
Моя мама всегда в меня верила. Вот я хотела стать артисткой, и она всегда говорила, что у меня получится, – рассказала артистка. – Она не мешала мне, не лезла, зато она действительно меня всегда очень поддерживала.
Напомним,