Слава Каминская рассказала, почему запрещает маме приходить к ней в гости

В эфире программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» солистка группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская познакомила поклонников со своей матерью.

Миллионы поклонников, красные дорожки, вспышки фотокамер, признание и популярность. Голос солистки группы «НЕАНГЕЛЫ» узнает каждый! Но мало кто знает, что именно благодаря своей маме Слава Каминская стала настоящей звездой.

Славу и ее младшую сестру Сашу Тамара Ивановна воспитывала сама. Женщина работала на нескольких работах. Поэтому дочери редко ее видели и очень грустили.

В 13 лет Слава точно решила, что хочет быть певицей. После школы будущая звезда поступила в киевский ВУЗ. Но сцена покорилась ей не сразу.

Она пыталась найти работу по специальности – не получалось, даже устроилась на подработку в магазин, но, конечно, не заплатили – ушла. Я сказала, что долго тянуть ее не смогу: «Давай, иди на кастинги»,

– поделилась мама Славы Каминской.

Певица Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

И именно этот волшебный пинок от мамы стал решающим – на одном из многочисленных прослушиваний продюсер Юрий Никитин разглядел в Славе будущую звезду. И после этого ее жизнь изменилась. Концерты, клипы, первые неплохие гонорары. И, конечно, поклонники.

Впервые Слава вышла замуж в 27 лет. Брак продлился всего год. Но рядом была мама, которая поддержала, хотя ей самой из-за развода дочери было больно. Однако самые большие переживания были впереди. Вторым мужем певицы стал пластический хирург Эдгар Каминский. Выбор дочери мама одобрила и очень радовалась, когда та подарила ей двух внуков.

В прошлом году Слава и Эдгар расстались. Мама и в тот непростой период была рядом и поддержала. Но сказать, что между звездной дочерью и ее мамой полная идиллия, нельзя. Обе имеют вспыльчивый характер и не уступают друг другу.

Слава Каминская с мамой / instagram.com/babaslavka

Сейчас Тамара Ивановна переехала в Киев, чтобы быть ближе к дочери и внукам. Обитают они в соседних подъездах, так что и видятся каждый день. Иногда звезде даже приходится сдерживать маму в стремлении поучить ее жизни.

У мамы каким-то образом оказались ключи от моей квартиры, и вот она иногда любит зайти, раздать советы, – признается певица. – А я иногда раздаю советы ей, забираю ключи и говорю: «Без стука, без звонка ко мне домой не приходи со своими советами».

Певица Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Но сколько бы советов мама Славе не давала, признается – пусть что произойдет, она всегда поддержит выбор дочери. И в этом видит главный секрет их отношений.

Моя мама всегда в меня верила. Вот я хотела стать артисткой, и она всегда говорила, что у меня получится, – рассказала артистка. – Она не мешала мне, не лезла, зато она действительно меня всегда очень поддерживала.

Напомним,