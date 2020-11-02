Казаки: стала известна дата премьеры сериала на канале ICTV
17 ноября на ICTV состоится долгожданная премьера приключенческого сериала «Казаки». Абсолютно лживая история» производства кинокомпании IQ Production.
А в главных ролях в картине «Казаки». Абсолютно лживая история» появятся настоящие звезды украинского кино: Юрий Дьяк, Андрей Исаенко, Мила Сивацкая, Михаил Гаврилов, Остап Ступка, Георгий Делиев, Михаил Кукуюк, Лариса Руснак, Олег Волощенко, Дмитрий Вивчарюк и другие.
ICTV – канал героев! Когда талантливые ребята из IQ Production пришли к нам из приключенческой историей о казаках, мы сочли за честь пополнить галерею наших героев украинских супергероями, – рассказывает главный сериальный продюсер ICTV Ирина Храновская. – Этот проект объединяет все поколения у экранов: герои прошлого станут героями нашего времени.
Ранее телеканал ICTV представил официальный трейлер масштабной премьеры.Сериал создан при поддержке Правительства Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины.
Напомним,