Казаки: стала известна дата премьеры сериала на канале ICTV

17 ноября на ICTV состоится долгожданная премьера приключенческого сериала «Казаки». Абсолютно лживая история» производства кинокомпании IQ Production.

Масштабный костюмированный проект «Казаки». Абсолютно лживая история» расскажет о вымышленном мире Украины конца XVI века. Зрителей ждут героические приключения Средневековья, поиск сокровищ с отважными боями и удивительная история любви. Лента состоит из 12 эпизодов, которые будут показывать со вторника по четверг.

А в главных ролях в картине «Казаки». Абсолютно лживая история» появятся настоящие звезды украинского кино: Юрий Дьяк, Андрей Исаенко, Мила Сивацкая, Михаил Гаврилов, Остап Ступка, Георгий Делиев, Михаил Кукуюк, Лариса Руснак, Олег Волощенко, Дмитрий Вивчарюк и другие.

ICTV – канал героев! Когда талантливые ребята из IQ Production пришли к нам из приключенческой историей о казаках, мы сочли за честь пополнить галерею наших героев украинских супергероями, – рассказывает главный сериальный продюсер ICTV Ирина Храновская. – Этот проект объединяет все поколения у экранов: герои прошлого станут героями нашего времени.

Съемочная команда: режиссер-постановщик – Александр Березань, оператор-постановщик – Сергей Ревуцкий, продюсеры ICTV – Анастасия Штейнгауз, Ирина Храновская, Александр Богуцкий, Елена Сахацкая, генеральный продюсер – Оксана Иванюк, креативный продюсер – Олег Зборовский, художник-постановщик – Александр Батенев, художник по костюмам – Антонина Белинская, художник по гриму – Лилиана Хома.

Ранее телеканал ICTV представил официальный трейлер масштабной премьеры.

Сериал создан при поддержке Правительства Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины.

Напомним,