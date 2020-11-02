Казаки: стала известна дата премьеры сериала на канале ICTV

2 ноября 2020 16:30 Юлия Крутиева
Казаки: стала известна дата премьеры сериала на канале ICTV
Казаки: Стала известна дата премьеры сериала на канале ICTV
пресс-служба канала ICTV

17 ноября на ICTV состоится долгожданная премьера приключенческого сериала «Казаки». Абсолютно лживая история» производства кинокомпании IQ Production.

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Масштабный костюмированный проект «Казаки». Абсолютно лживая история» расскажет о вымышленном мире Украины конца XVI века. Зрителей ждут героические приключения Средневековья, поиск сокровищ с отважными боями и удивительная история любви. Лента состоит из 12 эпизодов, которые будут показывать со вторника по четверг.

А в главных ролях в картине «Казаки». Абсолютно лживая история» появятся настоящие звезды украинского кино: Юрий Дьяк, Андрей Исаенко, Мила Сивацкая, Михаил Гаврилов, Остап Ступка, Георгий Делиев, Михаил Кукуюк, Лариса Руснак, Олег Волощенко, Дмитрий Вивчарюк и другие.

ICTV – канал героев! Когда талантливые ребята из IQ Production пришли к нам из приключенческой историей о казаках, мы сочли за честь пополнить галерею наших героев украинских супергероями, – рассказывает главный сериальный продюсер ICTV Ирина Храновская. – Этот проект объединяет все поколения у экранов: герои прошлого станут героями нашего времени.

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Съемочная команда: режиссер-постановщик – Александр Березань, оператор-постановщик – Сергей Ревуцкий, продюсеры ICTV – Анастасия Штейнгауз, Ирина Храновская, Александр Богуцкий, Елена Сахацкая, генеральный продюсер – Оксана Иванюк, креативный продюсер – Олег Зборовский, художник-постановщик – Александр Батенев, художник по костюмам – Антонина Белинская, художник по гриму – Лилиана Хома.

Ранее телеканал ICTV представил официальный трейлер масштабной премьеры.

Сериал создан при поддержке Правительства Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины.

Напомним, 

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