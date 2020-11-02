Супер Топ-модель по-украински: 5 интересных фактов про именинника Сергея Никитюка

Модельный скаут и эксперт реалити «Супер Топ-модели по-украински» стал на год старше. По этому поводу делимся фактами из жизни Сергея, которых вы точно раньше не знали.

Факт №1: спорт

В понедельник, 2 ноября, свой день рождения отмечает эксперт «Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал) Сергей Никитюк. Пока именинника засыпают подарками, цветами и виртуальными объятьями, предлагаем узнать несколько интересных фактов о нем.

С самого детства Никитюк обожает многие виды спорта и следит за карьерой известных спортсменов. Если бы он не стал модельным скаутом, то выбрал бы профессию спортивного комментатора. Что ж, за этим было бы интересно понаблюдать!

Факт №2: любимая «запрещенка»

Питаться Сергей старается правильно. Если десерт — то органический, если майонез — то без яиц, если молоко — то соевое или кокосовое. Но без «запрещенных» продуктов — никуда. Тем более, что любимое блюдо модельного скаута — жареный картофель.

Эксперт реалити «Супер Топ-модели по-украински» Сергей Никитюк / пресс-служба Нового канала

Факт №3: дружба вне кадра

Коллега Сергея по модельному реалити Нового канала Соня Плакидюк считает его одним из своих самых близких друзей.

Мы познакомились на трактах (другими словами, на ТВ-пробах) для «Супермодели по-украински» весной 2014 года. Он элегантно присел на стульчик рядом, и мы начали щебетать, как две птички, а в конце сразу же обменялись телефонами, — вспоминает Соня Плакидюк. — Он мне сразу очень понравился: еще было непонятно, кто по итогу войдет в судейский состав любимого шоу, но то, что мы ягодки с одних полей, было ясно с первых хохотков. Нас утвердили, и в моей жизни появился новый бесценный друг: смешной, деликатный, умеющий выслушать и защитить. Обожаю Сережу за интеллигентность, острый ум и умение дружить по-настоящему. И почему-то знаю, что такая дружба — навсегда.

Соня Плакидюк и Сергей Никитюк / пресс-служба Нового канала

Факт №4: благотворительность

Факт №5: смех, как у какаду

Свою популярность Сергей использует в благих целях — он помогает тем, кто оказался в трудных жизненных обстоятельствах. Даже в свой день рождения эксперт СТМПУ объявил сбор средств для детей, которые находятся в Центре помощи.

— У Сережи самый смешной смех на свете: в минуты пикового восторга он смеется, как дикая птица какаду, и от этого сразу становится еще смешнее! Помню, как умоляла звукорежиссеров вырезать мне смех Сережи, чтобы я поставила его себе звонком на входящие, — со смехом вспоминает Соня Плакидюк.

Напомним,