Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 10 выпуске от 01.11.2020

1 ноября 2020 23:40 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 10 выпуске от 01.11.2020
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 10 выпуске от 01.11.2020
пресс-служба

1 ноября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 прямой эфир четвертого обновленного сезона шоу Танці з зірками.

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По условиям шоу «Танці з зірками-2020», та пара, которая набирает наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей – покидает проект. Танца за жизнь в этом выпуске не было.

В десятом прямом эфире в зоне риска оказались 2 пары – Сергей Мельник и Аделина Дели, и пара Ольга Фреймут и Илья Падзина.

К сожалению, шоу «Танці з зірками-2020» покинула пара Ольга Фреймут и Илья Падзина.

11 выпуск шоу «Танці з зірками-2020» смотрите в следующее воскресенье, 8 ноября, в 21:00 на канале 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

 

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