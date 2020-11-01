Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 10 выпуске от 01.11.2020
1 ноября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 прямой эфир четвертого обновленного сезона шоу Танці з зірками.
В десятом прямом эфире в зоне риска оказались 2 пары – Сергей Мельник и Аделина Дели, и пара Ольга Фреймут и Илья Падзина.
К сожалению, шоу «Танці з зірками-2020» покинула пара Ольга Фреймут и Илья Падзина.
11 выпуск шоу «Танці з зірками-2020» смотрите в следующее воскресенье, 8 ноября, в 21:00 на канале 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.
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