Умер Михаил Жванецкий: подробности

Сатирика Михаила Жванецкого не стало на 87-м году жизни.

Слабое здоровье Михаила Жванецкого дало о себе знать задолго до его гибели. Так, в 2019 году маэстро сломал руку, чуть позже в Интернете появились слухи о тяжелом заболевании писателя. В последнее моментально уверовали поклонники творчества юмориста, ведь началась пандемия коронавируса COVID-19, представляющая особую опасность для людей старшего возраста.

Позже выяснилось, что слухи о серьезных проблемах со здоровьем слишком преувеличены журналистами.

Уже в июне Михаил Михайлович признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо.

«Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин», — говорил сатирик.

7 октября Жванецкий принял решение прекратить творческую деятельность. Как объяснил его представитель Олег Сташкевич, Жванецкий посчитал, что «стареть надо дома».

Сегодня, 6 ноября, стало известно о смерти юмориста. Сатирик скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила в Instagram певица Алла Пугачева.

Вот и всё. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала Пугачева в посте с фотографией Жванецкого.