Умер Михаил Жванецкий: подробности
Сатирика Михаила Жванецкого не стало на 87-м году жизни.
Позже выяснилось, что слухи о серьезных проблемах со здоровьем слишком преувеличены журналистами.
Уже в июне Михаил Михайлович признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо.
«Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин», — говорил сатирик.
7 октября Жванецкий принял решение прекратить творческую деятельность. Как объяснил его представитель Олег Сташкевич, Жванецкий посчитал, что «стареть надо дома».
Сегодня, 6 ноября, стало известно о смерти юмориста. Сатирик скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила в Instagram певица Алла Пугачева.
Вот и всё. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала Пугачева в посте с фотографией Жванецкого.