Супер Топ-модель по-украински: известны имена финалисток реалити
На этот раз финалистками модельного реалити Нового канала «Супер Топ-модели по-украински» стали сразу три участницы.
Арина не смогла справиться в баттле за жизнь и проявила себя хуже, чем соперница.
На испытании и Ира, и Арина доказали, что попали в номинацию заслужено. Поэтому мы организовали для них баттл, – говорит ведущая Нового канала Алла Костромичева. – Мы дали им шанс еще раз показать, на что они способны, но девушки не проявили себя по максимуму. Только у одной из них на точке мы увидели желание остаться в проекте. И это была Ира. Для Арины на этом борьба на проекте закончилась.
Но Ира слишком рано обрадовалась тому, что смогла обойти конкурентку. Ведь уже после следующего испытания эксперты отправили домой и ее.
Работа Иры была бы хороша для фильма ужасов. Но в этом не было сценария, посыла. Сложилось такое впечатление, что мы общаемся на разных языках – она вообще не понимала задания, – говорит Алла. – Проанализировав ее работу на обоих испытаниях, я не видела смысла оставлять Иру на проекте.
На этой неделе Саша, Даша и Таня были лучшими. Поэтому они прошли в финал втроем, – объяснила ведущая Нового канала.
Таким образом, в финале за звание победительницы модельного реалити поборются Саша Литвин, Даша Майстренко и Таня Брык. Кому из них достанется победа, узнаете совсем скоро!
Смотрите финал «Супер Топ-модели по-украински» в понедельник, 21 декабря, в 19:00 на Новом канале!
Напомним,