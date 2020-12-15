Супер Топ-модель по-украински: известны имена финалисток реалити

На этот раз финалистками модельного реалити Нового канала «Супер Топ-модели по-украински» стали сразу три участницы.

Борьба за победу в «Супер Топ-модели по-украински» подходит к концу – совсем скоро мы узнаем, кому же из участниц модельного реалити Нового канала удалось вернуться с триумфом, а кто из них распрощается с мечтой за шаг от нее. Так, как это уже сделали Арина Любителева и Ира Мойсак – обе покинули проект в девятом выпуске.

Баттл Арины Любителевой и Иры Мойсак / пресс-служба

Арина не смогла справиться в баттле за жизнь и проявила себя хуже, чем соперница.

На испытании и Ира, и Арина доказали, что попали в номинацию заслужено. Поэтому мы организовали для них баттл, – говорит ведущая Нового канала Алла Костромичева. – Мы дали им шанс еще раз показать, на что они способны, но девушки не проявили себя по максимуму. Только у одной из них на точке мы увидели желание остаться в проекте. И это была Ира. Для Арины на этом борьба на проекте закончилась.

Арина Любителева / пресс-служба

Но Ира слишком рано обрадовалась тому, что смогла обойти конкурентку. Ведь уже после следующего испытания эксперты отправили домой и ее.

Работа Иры была бы хороша для фильма ужасов. Но в этом не было сценария, посыла. Сложилось такое впечатление, что мы общаемся на разных языках – она вообще не понимала задания, – говорит Алла. – Проанализировав ее работу на обоих испытаниях, я не видела смысла оставлять Иру на проекте.

Ира Мойсак / пресс-служба

Чего еще ожидать от экспертов? Какие неожиданные решения они будут принимать дальше? Кто уйдет следующей? Такими вопросами задавались оставшиеся участницы проекта во время церемонии выгона. С каким же облегчением они вздохнули, когда Алла Костромичева вынесла вердикт – ни одна из девушек не покидает проект.

На этой неделе Саша, Даша и Таня были лучшими. Поэтому они прошли в финал втроем, – объяснила ведущая Нового канала.

Таня Брык / пресс-служба

Саша Литвин / пресс-служба

Даша Майстренко / пресс-служба

Таким образом, в финале за звание победительницы модельного реалити поборются Саша Литвин, Даша Майстренко и Таня Брык. Кому из них достанется победа, узнаете совсем скоро!

Смотрите финал «Супер Топ-модели по-украински» в понедельник, 21 декабря, в 19:00 на Новом канале!

Напомним,