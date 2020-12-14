Леся Никитюк рассказала, как в ее семье сбывались предсказания
Ведущая Леся Никитюк рассказала о судьбоносных гаданиях.
Журналисты узнали у ведущей «Le Маршрутки» (Новый канал) Леси Никитюк, приходилось ли ей гадать.
В юности я гадала, – вспомнила Леся. – Есть рабочее гадание. На ночь ставишь стакан с водой, а сверху кладешь соломинку, как мост. Во сне видишь человека, который переводит тебя через мост. Мне снились люди, с которыми я потом знакомилась вживую.
Маме Кэт было лет 16, когда они с подружками гадали на Андрея. По условиям, нужно было испечь пирог и дать его съесть собаке. Все пироги выкладывали перед псом, и чью выпечку он съедал первой, та и должна была выйти замуж раньше остальных. Мама вышла замуж последней из подруг. Собака ее девятый пирог просто не осилила, – смеется ведущая.
Кстати, в выпуске «Le Маршрутки» из Закарпатья Леся Никитюк искала мистику в горах. Она попыталась найти цветок папоротника. Но местные отговорили ее от этой затеи. Что ждет ведущую в следующем выпуске – смотрите в субботу в 12:00 на Новом канале.
Напомним,