Ольга Сумская рассказала, на кого похож ее внук и рассекретила имя мальчика

21 апреля 2020 года в семье Народной артистки Украины Ольги Сумской случилось пополнение.

Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная и ее супруг, актер Владимир Яглыч, во второй раз стали родителями. У пары родился сын.

Звездная бабушка была невероятно счастлива, что в их семье наконец появился мальчик. Ведь за последнее столетие рождались одни девочки.

Семейство Ольги Сумской / instagram.com/olgasumska

В рамках программы "Светская жизнь" в интервью Кате Осадчей актриса рассекретила имя малыша – сына Тоня и Владимир назвали Даниил. Также Сумская рассказала, на кого похож ее внук, так как недавно ездила в гости к дочке и зятю в Москву.

Ты смотришь на этого ангела и думаешь "Наконец-то, Господь подарил мальчика". Все сложилось, как хотелось. Мальчик похож на них обоих. И Евочка, и Даниил похож на своих родителей, тем более, что Тоня и Владимир между собой похожи.

Антонина Паперная гуляет с детьми во дворе своего загородного дома / instagram.com/tony__pepper

Отметим, что в семье Антонины Паперной и Владимира Яглыча подрастает старшая дочь Ева. Девочку пара долго скрывала от публики, и показали ее, когда малышке исполнилось уже 3 года, незадолго до рождения Дани.

Антонина Паперная и Владимир Яглыч с дочкой Евой / социальная сеть Instagram

Напомним,