Ольга Сумская рассказала, на кого похож ее внук и рассекретила имя мальчика
21 апреля 2020 года в семье Народной артистки Украины Ольги Сумской случилось пополнение.
Звездная бабушка была невероятно счастлива, что в их семье наконец появился мальчик. Ведь за последнее столетие рождались одни девочки.
Ты смотришь на этого ангела и думаешь "Наконец-то, Господь подарил мальчика". Все сложилось, как хотелось. Мальчик похож на них обоих. И Евочка, и Даниил похож на своих родителей, тем более, что Тоня и Владимир между собой похожи.
Отметим, что в семье Антонины Паперной и Владимира Яглыча подрастает старшая дочь Ева. Девочку пара долго скрывала от публики, и показали ее, когда малышке исполнилось уже 3 года, незадолго до рождения Дани.
Напомним,