Настя Каменских поразила неожиданным образом: в стиле афро ‒ фото
Эпатажным образам Насти Каменских можно лишь позавидовать. Певица неустанно радует поклонников яркими перевоплощениями.
Стоить отметить, что звезда не надела парик, а поэкспериментировала с собственными волосами. Похоже, стилистам понадобился не один час, чтобы уложить и без того вьющиеся волосы знаменитости.
Для меня огромная радость, что вам понравился этот головокружительный и страстный микс двух культур ‒ мексиканской и украинской! А ещё, сегодня я презентовала новую танцевальную версию трека «A HUEVO»! Он мега энергичный и крутой!
Напомним,
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