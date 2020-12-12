Настя Каменских поразила неожиданным образом: в стиле афро ‒ фото

12 декабря 2020 13:00 Катерина Даниленко
Настя Каменских поразила неожиданным образом: в стиле афро ‒ фото
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Эпатажным образам Насти Каменских можно лишь позавидовать. Певица неустанно радует поклонников яркими перевоплощениями.

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В этот раз для выхода в свет знаменитость выбрала объемную прическу "афро", которая была на пике моды в далекие 70-е. Дерзкий и бунтарский образ как нельзя лучше подчеркнул горячую экзотическую внешность артистки.

Стоить отметить, что звезда не надела парик, а поэкспериментировала с собственными волосами. Похоже, стилистам понадобился не один час, чтобы уложить и без того вьющиеся волосы знаменитости.

Певица Настя Каменских с прической в стиле афро / социальная сеть Instagram

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На фото с гримерки Настя позировала в белом топе, бежевой водолазке и камуфляжных спортивных штанах. А уже на красной дорожке исполнительница блистала в серебристом платье с разрезом от украинского бренда, которым владеет ее подруга Аня Андрийчук-Завгородняя.

Для меня огромная радость, что вам понравился этот головокружительный и страстный микс двух культур ‒ мексиканской и украинской! А ещё, сегодня я презентовала новую танцевальную версию трека «A HUEVO»! Он мега энергичный и крутой!

Напомним,

Певица Настя Каменских с прической в стиле афро / социальная сеть Instagram
 

Певица Настя Каменских с прической в стиле афро / социальная сеть Instagram

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