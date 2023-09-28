NK | Настя Каменських розказала подробиці великого сольного шоу в столиці

28 вересня 2023 11:03 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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NK | Настя Каменських розказала подробиці великого сольного шоу в столиці
NK | Настя Каменських розказала подробиці великого сольного шоу в столиці
Пресслужба

Співачка Настя Каменських (NK) розповіла подробиці великого сольного шоу в столиці, яке заплановане вже на цю суботу, 30 вересня.

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Режисером-постановником став креативний директор Євробачення-2023 від України Герман Нєнов. Також осінню співачка відправиться в другу частину туру «Я – Україна», дати якого можна дізнатись в соціальних мережах співачки.

Велике сольне шоу відбудеться 30 вересня в палаці «Україна». На глядачів очікує оновлена програма з новими піснями та улюбленими хітами. Відвідувачі концерту зможуть розчулитися та потанцювати під всі відомі треки NK. А, також почути оновлені версії хітів – «Це є моя ніч», «Дівчата рулять», «Червоне вино», «Попа як у Кім».

Співачка обіцяє і сюрпризи – наприклад дуже неочікуваний дует і пісні, виконання яких раніше ніхто не чув.

Будуть спеціально організовані аукціони, завдяки яким можна буде задонатити. Частину коштів від кожного проданого квитка та усі, зібрані на аукціонах гроші, підуть на благодійність. Співачка приєдналась до 40-мільйонного збору на потреби тактичної медицини для проєкту відомої волонтерки Тати Кеплер «Птахи». Саме туди вона направить кошти, зібрані на цьому шоу та на турових концертах.

Це буде неймовірне шоу, яке об’єднає мої творчі здобутки за майже 6 років існування сольного проєкту NK – коментує співачка. Це хвилюючий момент, на який я чекаю з нетерпінням, адже для артиста кожна зустріч з глядачами – особлива! Радію, що є можливість не тільки подарувати людям позитивний настрій та гарно провести час разом, а й бути корисними та допомогти тим, хто цього потребує.

Для роботи над цим шоу Настя запросила креативного продюсера Євробачення-2023 від України, режисера-постановника Германа Нєнова, з яким співачка співпрацює вже багато років. Разом вони створили багато масштабних та яскравих постановок. І цього разу також обіцяють здивувати глядачів. Шоу буде складатись з чотирьох частин, які гармонічно доповнять одна одну.

Основний об’єднуючий елемент цього шоу – єдність, – розказує Герман Нєнов. – Єдність українців у боротьбі з ворогом, єдність нашого народу не тільки в горі, а і в радості. Впевнений, ми зможемо здивувати глядачів яскравими і глибокими перфомансами.
 

Квитки можна придбати за посиланням

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