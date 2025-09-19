Виконавиця української версії Rampampam дасть концерт у Києві

21 вересня Kristonko (Христонько) з концертом у Києві

21 вересня о 19:00 в легендарному клубі Caribbean Club відбудеться перший великий сольний концерт співачки та блогерки Христонько.

На сцені прозвучать як улюблені пісні артистки – «Мамо», «Вірю, не вірю», «Хочу повірити», «Дитинство», «Гойдаю»» та абсолютно нові композиції, які глядачі почують ексклюзивно вперше.

Концерт відбудеться у форматі живого лайв-шоу з професійним бендом, потужним світловим та звуковим супроводом, що подарує неповторну атмосферу.

Не пропустіть цю подію, яка обіцяє стати однією з найяскравіших музичних прем’єр осені!

Дата: 21 вересня

Час: 19:00

Локація: Caribbean Club (м. Київ)

Придбати квитки можна за посиланням