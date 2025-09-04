МУАЯД впав зі сцени під час концерту на День міста в Одесі

4 вересня 2025 11:15 Редакция
МУАЯД впав зі сцени під час концерту на День міста в Одесі
Співак МУАЯД
Пресслужба

У вівторок, 2 вересня, в Одесі під час святкування Дня міста стався інцидент за участю молодого українського виконавця МУАЯД.

Співак МУАЯД виступав перед хедлайнерами вечора Kalush Orchestra. Під час виконання пісні «Дарма» артист перечепився за сценічне обладнання і впав зі сцени на словах “Та я живу — ніби в мене все нормально”.

Відео з падінням МУАЯД оприлюднив у соцмережах.

Співак МУАЯД / Пресслужба

За кілька секунд співак піднявся й продовжив номер, чим викликав підтримку та оплески глядачів. На щастя, серйозних травм виконавець не отримав.

У коментарі після виступу МУАЯД пояснив, що падіння сталося через технічні труднощі та погану видимість сцени:

Пісня вже почалася, але навушники не працювали. В обличчя засвітило світло, і в певний момент я просто не побачив, куди йду. Падаю вниз, але співати не перестав. Одеса зустріла мене яскраво, в польоті. Сцену побачив з усіх ракурсів, – зазначив артист.

Співак МУАЯД / Пресслужба

Нагадаємо, 

