МУАЯД впав зі сцени під час концерту на День міста в Одесі
У вівторок, 2 вересня, в Одесі під час святкування Дня міста стався інцидент за участю молодого українського виконавця МУАЯД.
Відео з падінням МУАЯД оприлюднив у соцмережах.
За кілька секунд співак піднявся й продовжив номер, чим викликав підтримку та оплески глядачів. На щастя, серйозних травм виконавець не отримав.
Пісня вже почалася, але навушники не працювали. В обличчя засвітило світло, і в певний момент я просто не побачив, куди йду. Падаю вниз, але співати не перестав. Одеса зустріла мене яскраво, в польоті. Сцену побачив з усіх ракурсів, – зазначив артист.
