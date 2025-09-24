«Друга Ріка» запрошує в Палац спорту на велике рок-шоу «Я є!» на честь 30-річчя колективу

24 вересня 2025 13:08 Туренко Андрій
«Друга Ріка» запрошує в Палац спорту на велике рок-шоу «Я є!» на честь 30-річчя колективу
Гурт «Друга Ріка»
Пресслужба

8 березня 2026 року культовий український рок-гурт «Друга Ріка» відзначить 30-річчя колективу великим концертом «Я є!» у київському Палаці спорту.

На честь ювілею музиканти презентують ексклюзивне технологічне рок-шоу з неочікуваними дуетами та новий альбом, який розпочне наступну сторінку гурту «Друга Ріка».

Назва шоу «Я є!» — не випадкова. Вона співзвучна з дебютним альбомом і заголовним його треком, з якого три десятиліття тому почалася велика музична історія під назвою «Друга Ріка».

«Так мало тут тебе», «Вже не сам», «Відчиняй», «Три хвилини», «Секрет»,  «Чи ти почув» — протягом 30 років пісні гурту «Друга Ріка» ставали саундтреками різних періодів життя декількох поколінь українців. Разом з артистами слухачі проживали моменти радості, суму, розпачу, гніву, страху та надії на світлий фінал для кожної історії.

Гурт «Друга Ріка» / Пресслужба

«Шоу «Я є!» — це філософська подорож палітрою людських почуттів, які так важливо проживати тут і зараз. Це нагадування, що в сьогоднішньому бентежному світі потрібно чути себе і дозволяти собі бути різними, попри всі нав’язані стереотипи та правила. Адже що б не сталося, треба пам’ятати: ти — твоя найбільша цінність», — лідер гурту та музичний продюсер ювілейного рок-шоу Валерій Харчишин.

Не пропустіть  «Я є! 30 років» —  це буде без перебільшення легендарно. Подробиці гурт оголосить згодом. Слідкуйте за підготовкою до шоу на сторінках гурту в соцмережах. 

