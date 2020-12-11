Эмбер Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Депп

Эмбер Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Джонни Депп

Депп и Херд снова сойдутся в американском суде, слушание назначено на начало следующего года.

Проигрыш в суде против издания The Sun не разочаровал Джонни Деппа, скорее, разозлил. Голливудский актер усиленно готовится к новому суду, на котором планируют рассмотреть эссе Эмбер Херд , написанное для The Washington Post.

В нем она рассказывает о домашнем насилии, которое якобы пережила.

Депп подал иск из-за клеветы, он оценил ущерб, нанесенный Херд его карьере, в 50 млн долларов.

Но и у Эмбер есть парочка тузов в рукаве. Издание Vulture пишет, что актриса может предъявить суду факты, способные вызвать в Голливуде скандал.

Речь идет об изменах Деппа во время брака, да еще и со звездами первой величины. Если верить инсайдерам, Эмбер готова назвать любовниц Деппа, среди которых Анджелина Джоли, Кира Найтли и Марион Котийяр.

Эмбер Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Джонни Депп / Fotobank / GettyImages

Грядет крупный скандал, считают СМИ.

Адвокаты Херд хотят доказать, что измены мужа нанесли ущерб ее психике.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, в мае 2016 года актриса подала на развод, она сообщила, что муж бил ее. Депп потребовал компенсацию, назвав себя жертвой клеветы.

Эмбер Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Джонни Депп / Fotobank / GettyImages

Напомним,