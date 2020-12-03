Оля Цибульская похудела на 13 килограмм благодаря известной голливудской певице

Оказывается, главной причиной похудения Оли Цибульской стало участие в шоу «Шалена зірка».

Новая порция звездных признаний уже ждет вас в очередном выпуске юбилейного игрового шоу «Хто зверху?» (Новый канал). О личной жизни, детстве, курьезах гости проекта рассказывают в раунде «Правда или ложь».

Певица Оля Цибульская, которая пришла на шоу, похвасталась отличной физической форме, в которую она пришла за последние несколько месяцев. Девушка рассказала, что похудела на 13,5 кило. И произошло это из-за проекта «Шалена зірка».

Я была в этом же павильоне на шоу «Шалена зірка», где Леся Никитюк попросила меня перевоплотиться в Дженнифер Лопес, – начала историю певица. – Танцевала в проекте, а потом смотрела этот выпуск по телевизору. Увидела, какая жирная, и расплакалась. Меня реально стошнило, а тот бублик, который я ела, сидя на диване и смотря шоу Нового канала, застрял в горле. Тогда поняла, что надо что-то делать. И сразу начала лечиться от зависимости от еды. И теперь у меня минус 13,5 килограмм благодаря Новому каналу.

Сергей Притула, который был в паре с Олей в этом раунде, затем дал совет всем украинкам.

Аплодуючи твоїй силі волі, та тому, як ти взяла себе в руки, я хочу звернутися до глядачок, – подытожил ведущий. – Дівчата, будьте такими, які ви є. Навіть якщо ви «тлустенькі», то нема біди. Завжди знайдеться той, хто побачить у вас Дженніфер Лопес.

Напомним,