МАСКА: для роскошного костюма Солнца использовали более 1000 жемчужин

3 декабря 2020 11:46 Юлия Крутиева
МАСКА: для роскошного костюма Солнца использовали более 1000 жемчужин
МАСКА: для роскошного костюма Солнца использовали более 1000 жемчужин
пресс-служба

Грандиозное звездное шоу-детектив «МАСКА», премьера которого состоится на канале «Украина», покорит зрителей яркими и неординарными образами.

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Дизайнеры проекта «МАСКА» более полугода трудятся над впечатляющими костюмами-масками, один из которых – роскошное золотое Солнце.

Конструкцию головного убора для Солнца, который состоит из впечатляющего нимба и шлема и доходит до самых плеч, создавал на заказ мастер по работе с проволокой. Затем делали слепок и отливали формовку из силикона, после чего ее шлифовали. Шлем декорирован уникальной фурнитурой и окрашенными золотыми перьями, которых заказали 300 штук заграницей – в Украине такие купить невозможно. В итоге вся эта конструкция получилась достаточно тяжелой – только лишь головной убор весит около 5 килограммов.

В шлеме Солнца не предполагается ни ноздрей, ни рта – вот такой у нас уникальный образ. После примерки с артистом, который будет скрываться под этим костюмом, мы сделали прорези для рта, спрятав их под декором, чтобы зритель не догадался, каким образом герой имеет возможность видеть. Все это собиралось вручную на протяжение нескольких недель, – рассказывает художник по костюмам шоу-детектива «МАСКА» Леся Патока.

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Сам костюм дизайнер изначально планировала сделать из белой переливающейся ткани, но потом решила заменить ее на более сложную технологию. Комбинезон Солнца сшит из полупрозрачной сетки, которая создает эффект обнаженного тела, он усыпан более 1000 жемчужинок – от самых мелких до крупных, а также мерцающими камнями.

Все это создает текстуру фантастической кожи. Солнце выглядит сногсшибательно и вызывает неописуемый восторг у женщин – наверное, за счет огромного количества блеска, – говорит Леся Патока. – Также для этого образа мы специально создали просто невероятные высокие сапоги из золотой кожи на 10-сантиметровой шпильке.

Напомним,

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