Кортни Кардашьян взорвала Сеть снимком в эффектном платье с глубоким декольте
Сестра Ким Кардашьян Кортни снова оказалась в центре внимания.
При этом Кортни старается выглядеть стильно не только на красных дорожках или светских мероприятиях и тусовках, но и в повседневной жизни.
Вот и несколько дней назад звезда реалити-шоу приняла участие в фотосессии, в рамках которой примерила очень красивый и эффектный образ.
Серией фотографий с последней фотосессии в рамках реалити «Семейство Кардашьян» Кортни опубликовала на своей странице в Инстаграм.
Я буду скучать по нашим фотосессиям «Семейства Кардашьян», - написала в комментариях Кортни.
Напомним,