Кортни Кардашьян взорвала Сеть снимком в эффектном платье с глубоким декольте

2 декабря 2020 13:05 Юлия Крутиева
Кортни Кардашьян взорвала Сеть снимком в эффектном платье с глубоким декольте
Светская львица Кортни Кардашьян
instagram.com/kourtneykardash

Сестра Ким Кардашьян Кортни снова оказалась в центре внимания.

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Светская львица Кортни Кардашьян славится своим утонченным чувством стиля. Каждый образ 41-летней знаменитости превосходно подчеркивает ее фигуру.

При этом Кортни старается выглядеть стильно не только на красных дорожках или светских мероприятиях и тусовках, но и в повседневной жизни.

Вот и несколько дней назад звезда реалити-шоу приняла участие в фотосессии, в рамках которой примерила очень красивый и эффектный образ.

Светская львица Кортни Кардашьян / instagram.com/kourtneykardash

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Перед объективом фотографа Кардашьян позировала в сексуальном комбинезоне из блестящей золотистой ткани, под который не надела бюстгальтер.

Серией фотографий с последней фотосессии в рамках реалити «Семейство Кардашьян» Кортни опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Я буду скучать по нашим фотосессиям «Семейства Кардашьян», - написала в комментариях Кортни.

Светская львица Кортни Кардашьян / instagram.com/kourtneykardash
Благодаря подобному наряду фолловеры звезды смогли по достоинству оценить ее стройную фигуру, а также пышный бюст своей любимицы.

Напомним, 

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