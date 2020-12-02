Кортни Кардашьян взорвала Сеть снимком в эффектном платье с глубоким декольте

Сестра Ким Кардашьян Кортни снова оказалась в центре внимания.

Светская львица Кортни Кардашьян славится своим утонченным чувством стиля. Каждый образ 41-летней знаменитости превосходно подчеркивает ее фигуру.

При этом Кортни старается выглядеть стильно не только на красных дорожках или светских мероприятиях и тусовках, но и в повседневной жизни.

Вот и несколько дней назад звезда реалити-шоу приняла участие в фотосессии, в рамках которой примерила очень красивый и эффектный образ.

Светская львица Кортни Кардашьян / instagram.com/kourtneykardash

Перед объективом фотографа Кардашьян позировала в сексуальном комбинезоне из блестящей золотистой ткани, под который не надела бюстгальтер.

Серией фотографий с последней фотосессии в рамках реалити «Семейство Кардашьян» Кортни опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Я буду скучать по нашим фотосессиям «Семейства Кардашьян», - написала в комментариях Кортни.

Светская львица Кортни Кардашьян / instagram.com/kourtneykardash

Благодаря подобному наряду фолловеры звезды смогли по достоинству оценить ее стройную фигуру, а также пышный бюст своей любимицы.

Напомним,