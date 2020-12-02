Людмила Барбир прослезилась в эфире "Сніданок з 1+1" в свой день рождения: что растрогало ведущую

30 ноября известная украинская телеведущая Людмила Барбир отпраздновала свой день рождения.

В прямом эфире "Сніданок з 1+1" именинница появилась в изумрудном изысканном костюме. Первые поздравления Людмила Барбир получила от соведущего Руслана Сеничкина. Огромный и тяжелый овощной букет – с цукини, грибов, перца и других овощей.

И еще один сюрприз от команды Сніданка заставил ведущую прослезиться и не сдерживать эмоции радости просто в прямом эфире. На всю страну телезвезду поздравила родная, младшая на 3,5 года, сестра Люды – Анна, которая живет в городе Вижница (Черновицкая область).

Людочка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, пусть все в твоей жизни будет прекрасно, творческого вдохновения тебе, моя звездочка. Мы все тебя очень любим, обнимаем. Ты лучшая сестренка в мире, – поздравила Людмилу ее сестра Аня.

Людмила Барбир с родной сестрой Анной / instagram.com/liudmila.barbir

Не теряя возможности Руслан Сеничкин поинтересовался у Анны, какой Барбир была в детстве.

По словам Ани, она благодарна родителям и Богу за прекрасную сестру, которая с детства ей во всем помогала, особенно учить английский язык. Аня рассказала, что Людмила всегда могла защитить сестру, если что-то случалось.

Не остались и в стороне коллеги по шоу-бизнесу, которые засыпали телеведущую поздравлениями в сториз и личных сообщениях.

Люда, как круто, что ты появилась в жизни многих людей и меняешь смысл к лучшему. Ценю и уважаю. С днем рождения! - написал Руслан Сеничкин в своем Instagram.

Долголетия и благополучия, Людмила. Крепкого здоровья и активной светской жизни, - написала в сториз Катерина Осадчая.

Мой дорогой цветочек, с днем рождения. Пусть все удается! - поздравила танцовщица Яна Цибульская, жена Дмитрия Жука, с которым Барбир танцевала в шоу «Танці з зірками».

Именинница в своих социальных сетях поблагодарила за поздравления:

С самого утра так много цветов. Спасибо всем за поздравления, букеты. Вы меня так растрогали, что трудно было вести эфир. Чувствую счастье и радость от того, что вас у меня так много и у нас с вами такая связь.

Напомним,