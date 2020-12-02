Звезда "Теории большого взрыва" Джонни Галэки расстался с девушкой спустя год после рождения первенца
2 декабря 2020 15:51
Юлия Крутиева
Актер Джонни Галэки
instagram.com/sanctionedjohnnygalecki
Иностранные СМИ сообщили очень неприятную новость для поклонников Джонни Галэки.
Журналисты издания «People» утверждают, что 45-летний Джонни Галэки расстался
с возлюбленной, моделью Алайной Майер, которая моложе его на 22 года.
Пара была в отношениях около двух лет. Впервые их заметили вместе на красной дорожке премии People's Choice Awards. Год назад Джонни и Алайна стали родителями - у них родился сын Эвери.
Джонни Галэки и Алайна Майер с сыном / instagram.com/sanctionedjohnnygalecki
Причины разрыва отношений пока не известны, как и то, кто выступил инициатором расставания. Звезда сериала «Теория большого взрыва» и модель даже отписались друг от друга в Инстаграм.
Для поклонников Галэки эта новость стала большим шоком. Публика не хочет в это верить, ведь они очень надеялись, что звезды смогут построить счастливую и полноценную семью.
Напомним,