Звезда "Теории большого взрыва" Джонни Галэки расстался с девушкой спустя год после рождения первенца

Иностранные СМИ сообщили очень неприятную новость для поклонников Джонни Галэки.

Журналисты издания «People» утверждают, что 45-летний Джонни Галэки расстался с возлюбленной, моделью Алайной Майер, которая моложе его на 22 года.

Пара была в отношениях около двух лет. Впервые их заметили вместе на красной дорожке премии People's Choice Awards. Год назад Джонни и Алайна стали родителями - у них родился сын Эвери.

Джонни Галэки и Алайна Майер с сыном / instagram.com/sanctionedjohnnygalecki

Причины разрыва отношений пока не известны, как и то, кто выступил инициатором расставания. Звезда сериала «Теория большого взрыва» и модель даже отписались друг от друга в Инстаграм.

Для поклонников Галэки эта новость стала большим шоком. Публика не хочет в это верить, ведь они очень надеялись, что звезды смогут построить счастливую и полноценную семью.

Напомним,