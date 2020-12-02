Звезда "Теории большого взрыва" Джонни Галэки расстался с девушкой спустя год после рождения первенца

2 декабря 2020 15:51 Юлия Крутиева
Звезда
Актер Джонни Галэки
instagram.com/sanctionedjohnnygalecki

Иностранные СМИ сообщили очень неприятную новость для поклонников Джонни Галэки.

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Журналисты издания «People» утверждают, что 45-летний Джонни Галэки расстался с возлюбленной, моделью Алайной Майер, которая моложе его на 22 года.

Пара была в отношениях около двух лет. Впервые их заметили вместе на красной дорожке премии People's Choice Awards. Год назад Джонни и Алайна стали родителями - у них родился сын Эвери.

Джонни Галэки и Алайна Майер с сыном / instagram.com/sanctionedjohnnygalecki
 Причины разрыва отношений пока не известны, как и то, кто выступил инициатором расставания. Звезда сериала «Теория большого взрыва» и модель даже отписались друг от друга в Инстаграм.

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Для поклонников Галэки эта новость стала большим шоком. Публика не хочет в это верить, ведь они очень надеялись, что звезды смогут построить счастливую и полноценную семью.

Напомним, 

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