Эдгар Каминский расстался со своей новой возлюбленной: Когда мы завершили отношения, нам стало легче

25 ноября 2020 14:20 Юлия Крутиева
Эдгар Каминский расстался со своей новой возлюбленной: Когда мы завершили отношения, нам стало легче
Эдгар Каминский и Ольга Богатая расстались
instagram.com/bogataya_olga

Не долго продержались отношения Эдгара Каминского и Ольги Богатой.

Читайте такжеВлад Яма после операции заявил, что больше не будет соглашаться на авантюры
Сегодня на своей странице в Инстаграм арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта Ольга Богатая сообщила, что рассталась со своим возлюбленным и готова к новой любви. Ее отношения с бывшим мужем певицы Славы Каминской – Эдгаром Каминским – продлились около года.

В своей публикации Ольга откровенно рассказала и причине расставания пары. Девушка призналась, что страсть и влюбленность так и не переросли в нечто большее под названием любовь. 

Мои мечты сбываются всегда! Ровно год назад так и произошло, – поделилась бывшая возлюбленная Эдгара Каминского. – Я искренне заказала у Вселенной мужчину моей мечты. Представила всё до мелочей: красивый, статный, успешный и талантливый. Так и сбылось. Как в сказке… Получите-распишитесь. Но порой Вселенная играет в иронию судьбы. Красивая пара, влюбленность... Все было прекрасно ровно до того момента, пока сердца открылись полноценно. Где-то в глубине души зародилось ощущение: что-то в наших отношениях пошло не так. Постепенно начало приходить понимание, что в наших сердцах так и не родилась любовь, та самая, которая дарит счастье не на мгновение, а навсегда, навечно. Да, влюбленность подарила много радости, страсти и удовольствия. Но просто не переросла в большее. Иногда, к сожалению, так бывает. И если люди честны по отношению к себе и друг другу, влюбленность пройдёт, а уважение останется навсегда.

Читайте такжеЗвезда сериала "Папа рулит" Екатерина Варченко: Я карьерная жадина
Также Ольга отметила, что решение разорвать отношения принимались обоюдно. Поэтому не было никаких обид и недомолвок. А с Эдгаром девушка продолжает оставаться друзьями.

Мы пришли к непростому решению для нас двоих – завершить отношения, – написала в Сети Ольга Богатая. – Я благодарна Эдгару за опыт моей души, яркие эмоции и много счастливых мгновений. Хорошо, когда отношения заканчиваются без иллюзий и обманов. Когда мы их завершили, нам стало легче, а наша дружба укрепилась. Любовь – это дар, а не просто химия. И для меня нет ничего важнее в жизни, чем любить и быть любимой. Поэтому сегодня я с удовольствием заказываю у Вселенной не просто мужчину, его успешность, статность и красоту, а ЛЮБОВЬ!

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети отношения Эдгар Каминский новости Слава Каминская расставание романы звезд

Материалы по теме

О чем молчат женщины: бодипозитив – принятие себя и любовь к своему телу или оправдание лени
Анонсы на ТВ

О чем молчат женщины: бодипозитив – принятие себя и любовь к своему телу или оправдание лени
Звезда сериала "Папа рулит" Екатерина Варченко: Я карьерная жадина
Новости

Звезда сериала "Папа рулит" Екатерина Варченко: Я карьерная жадина
Все мои мечты рухнули: у Юлии Волковой случился рецидив рака
Новости

Все мои мечты рухнули: у Юлии Волковой случился рецидив рака
Дети против звезд-2: кого надует Игорь Ласточкин?
Анонсы на ТВ

Дети против звезд-2: кого надует Игорь Ласточкин?

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK