Эдгар Каминский расстался со своей новой возлюбленной: Когда мы завершили отношения, нам стало легче
Не долго продержались отношения Эдгара Каминского и Ольги Богатой.
В своей публикации Ольга откровенно рассказала и причине расставания пары. Девушка призналась, что страсть и влюбленность так и не переросли в нечто большее под названием любовь.
Мои мечты сбываются всегда! Ровно год назад так и произошло, – поделилась бывшая возлюбленная Эдгара Каминского. – Я искренне заказала у Вселенной мужчину моей мечты. Представила всё до мелочей: красивый, статный, успешный и талантливый. Так и сбылось. Как в сказке… Получите-распишитесь. Но порой Вселенная играет в иронию судьбы. Красивая пара, влюбленность... Все было прекрасно ровно до того момента, пока сердца открылись полноценно. Где-то в глубине души зародилось ощущение: что-то в наших отношениях пошло не так. Постепенно начало приходить понимание, что в наших сердцах так и не родилась любовь, та самая, которая дарит счастье не на мгновение, а навсегда, навечно. Да, влюбленность подарила много радости, страсти и удовольствия. Но просто не переросла в большее. Иногда, к сожалению, так бывает. И если люди честны по отношению к себе и друг другу, влюбленность пройдёт, а уважение останется навсегда.
Мы пришли к непростому решению для нас двоих – завершить отношения, – написала в Сети Ольга Богатая. – Я благодарна Эдгару за опыт моей души, яркие эмоции и много счастливых мгновений. Хорошо, когда отношения заканчиваются без иллюзий и обманов. Когда мы их завершили, нам стало легче, а наша дружба укрепилась. Любовь – это дар, а не просто химия. И для меня нет ничего важнее в жизни, чем любить и быть любимой. Поэтому сегодня я с удовольствием заказываю у Вселенной не просто мужчину, его успешность, статность и красоту, а ЛЮБОВЬ!
Напомним,