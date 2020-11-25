У Юлии Волковой случился рецидив рака: Все мои мечты рухнули
В 2016 году Юлия Волкова шокировала публику признанием о своем заболевании.
Волковой потребовалось несколько лет, чтобы пройти курс лечения и победить болезнь. Правда, после этого певица потеряла на какое-то время голос. Во время операции ей повредили голосовой нерв.
Чтобы восстановить голос Юлии снова пришлось перенести несколько операций. Она их делала в Корее. Но радоваться певице пришлось недолго, ведь врачи сообщили, что у нее рецидив рака.
Об этом Волкова рассказала в своем недавнем интервью программе «Суперстар. Возвращение».
Ты понимаешь, что в один момент ты переживаешь несколько лет жизни, - говорит певица. - Это невозможно принять.
Само осознание того, что ты приходишь к доктору и тебе говорят: «У вас рак». И ты не понимаешь, как эта история закончится, сколько тебе осталось жить, - рассказывает звезда. - Вся жизнь, музыкальная карьера, вся моя музыка с детства, все мои мечты – все рухнуло.
Напомним,