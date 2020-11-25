У Юлии Волковой случился рецидив рака: Все мои мечты рухнули

25 ноября 2020 13:45 Юлия Крутиева
У Юлии Волковой случился рецидив рака: Все мои мечты рухнули
Певица Юлия Волкова
instagram.com/official_juliavolkova

В 2016 году Юлия Волкова шокировала публику признанием о своем заболевании.

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В интервью телеведущей Оксане Пушкиной экс-солистка группы «t.А.T.u» Юлия Волкова рассказала, что в 2012 году ей поставили страшный диагноз - рак щитовидной железы.

Волковой потребовалось несколько лет, чтобы пройти курс лечения и победить болезнь. Правда, после этого певица потеряла на какое-то время голос. Во время операции ей повредили голосовой нерв.

Чтобы восстановить голос Юлии снова пришлось перенести несколько операций. Она их делала в Корее. Но радоваться певице пришлось недолго, ведь врачи сообщили, что у нее рецидив рака.

Об этом Волкова рассказала в своем недавнем интервью программе «Суперстар. Возвращение». 

Ты понимаешь, что в один момент ты переживаешь несколько лет жизни, - говорит певица. - Это невозможно принять.

Певица Юлия Волкова
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При этом Юлия не стала скрывать, что после повторного диагноза она не знает, стоит ли ей возвращаться на сцену.

Само осознание того, что ты приходишь к доктору и тебе говорят: «У вас рак». И ты не понимаешь, как эта история закончится, сколько тебе осталось жить, - рассказывает звезда. - Вся жизнь, музыкальная карьера, вся моя музыка с детства, все мои мечты – все рухнуло.

Напомним, 

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