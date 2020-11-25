У Юлии Волковой случился рецидив рака: Все мои мечты рухнули

В 2016 году Юлия Волкова шокировала публику признанием о своем заболевании.

В интервью телеведущей Оксане Пушкиной экс-солистка группы «t.А.T.u» Юлия Волкова рассказала, что в 2012 году ей поставили страшный диагноз - рак щитовидной железы.

Волковой потребовалось несколько лет, чтобы пройти курс лечения и победить болезнь. Правда, после этого певица потеряла на какое-то время голос. Во время операции ей повредили голосовой нерв.

Чтобы восстановить голос Юлии снова пришлось перенести несколько операций. Она их делала в Корее. Но радоваться певице пришлось недолго, ведь врачи сообщили, что у нее рецидив рака.

Об этом Волкова рассказала в своем недавнем интервью программе «Суперстар. Возвращение».

Ты понимаешь, что в один момент ты переживаешь несколько лет жизни, - говорит певица. - Это невозможно принять.

Певица Юлия Волкова

При этом Юлия не стала скрывать, что после повторного диагноза она не знает, стоит ли ей возвращаться на сцену.

Само осознание того, что ты приходишь к доктору и тебе говорят: «У вас рак». И ты не понимаешь, как эта история закончится, сколько тебе осталось жить, - рассказывает звезда. - Вся жизнь, музыкальная карьера, вся моя музыка с детства, все мои мечты – все рухнуло.

Напомним,