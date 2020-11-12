Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова заразилась коронавирусом: директор звезды рассказал правду

12 ноября 2020 15:10 Юлия Крутиева
Экс-солистка
Певица Юлия Волкова
instagram.com/official_juliavolkova

С каждым днем людей, заразившихся коронавирусом, становится все больше. Среди них оказываются и знаменитости.

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Буквально вчера стало известно, что коронавирус был диагностирован у ведущей программы «Сніданок з 1+1» Людмилы Барбир, а также у певицы Алины Паш.

К сожалению, информация о заболевании Covid-19 начинает становиться поводом манипуляции со стороны журналистов, а также собственников рейтинговых телеграм каналов. Жертвой одного из таких стала Юлия Волкова.

Сегодня телеграм канал Mash распространил информацию о том, что экс-солистка группы «Тату» подхватила коронавирус. Якобы, сейчас Юлия проводит карантин под присмотром врачей.

Певица Юлия Волкова / instagram.com/official_juliavolkova
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Сама Волкова эту информацию не комментировала. Но не стала молчать ее директор Катерина Дорош. Она опровергла информацию о заболевании своей подопечной.

Тест отрицательный. Она чувствует себя хорошо, находится дома, - уверяет Катерина. - Все что пишут - неправда!

Напомним, 

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