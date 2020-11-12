Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова заразилась коронавирусом: директор звезды рассказал правду
С каждым днем людей, заразившихся коронавирусом, становится все больше. Среди них оказываются и знаменитости.
К сожалению, информация о заболевании Covid-19 начинает становиться поводом манипуляции со стороны журналистов, а также собственников рейтинговых телеграм каналов. Жертвой одного из таких стала Юлия Волкова.
Сегодня телеграм канал Mash распространил информацию о том, что экс-солистка группы «Тату» подхватила коронавирус. Якобы, сейчас Юлия проводит карантин под присмотром врачей.
Тест отрицательный. Она чувствует себя хорошо, находится дома, - уверяет Катерина. - Все что пишут - неправда!
Напомним,