Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова заразилась коронавирусом: директор звезды рассказал правду

С каждым днем людей, заразившихся коронавирусом, становится все больше. Среди них оказываются и знаменитости.

Буквально вчера стало известно, что коронавирус был диагностирован у ведущей программы «Сніданок з 1+1» Людмилы Барбир , а также у певицы Алины Паш.

К сожалению, информация о заболевании Covid-19 начинает становиться поводом манипуляции со стороны журналистов, а также собственников рейтинговых телеграм каналов. Жертвой одного из таких стала Юлия Волкова.

Сегодня телеграм канал Mash распространил информацию о том, что экс-солистка группы «Тату» подхватила коронавирус. Якобы, сейчас Юлия проводит карантин под присмотром врачей.

Певица Юлия Волкова / instagram.com/official_juliavolkova

Сама Волкова эту информацию не комментировала. Но не стала молчать ее директор Катерина Дорош. Она опровергла информацию о заболевании своей подопечной.

Тест отрицательный. Она чувствует себя хорошо, находится дома, - уверяет Катерина. - Все что пишут - неправда!

Напомним,