Наталия Холоденко рассказала об ограблении в поезде: что украли у психолога

12 ноября 2020 13:50 Юлия Крутиева
Наталия Холоденко рассказала об ограблении в поезде: что украли у психолога
Психолог Наталия Холоденко
instagram.com/kholodenkon

Психолог Наталия Холоденко рассказала «Зірковому шляху» на канале «Украина», как у нее украли сумку из закрытого купе.

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Психолог Наталия Холоденко на собственном опыте убедилась, что некоторые проводники заодно с грабителями.

Когда я ездила в командировку, связанную со съемками, то однажды у меня произошла неприятная ситуация. Я закрыла купе, но его все-таки открыли. Оказывается, это очень просто делается, – поделилась звезда. – Грабители забрали сумку, вытащили из нее все деньги.

Психолог Наталия Холоденко / instagram.com/kholodenkon
По словам психолога, ей еще «повезло», потому что воры выбросили сумку в поезде. В ней остались документы, к тому же стоимость сумки и кошелька была намного выше украденных денег.

Но я убеждена, что это было сделано с помощью проводницы, потому что ей было очень тяжело скрыть эмоции, – рассказала Наталия. – Это можно сравнить с тем, когда ты на похоронах бабушки узнаешь о большом наследстве. У проводницы было такое счастливое лицо, что стало очевидно: она причастна к ограблению. Я потом проанализировала это по ее поведению.

Психолог Наталия Холоденко / instagram.com/kholodenkon
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Наталия Холоденко убеждена, что в поездах происходят объективно страшные вещи.

В наше время опасно путешествовать в одиночку, – предупредила психолог. – Должна быть какая-то группа людей, которые вас сопровождают.

Напомним, 

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