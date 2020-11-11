Звезда фильма "Гарри Поттер" Руперт Гринт рассекретил необычное имя дочери

11 ноября 2020 16:10 Юлия Крутиева
Звезда фильма
Актеры фильма «Гарри Поттер»
кадр из видео

Похоже, Руперт Гринт вспомнил, что за окном 21-й век.

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11 ноября поклонники Руперта Гринта точно запомнят надолго. Ведь именно в этот день исполнитель роли Рона Уизли в фильме «Гарри Поттер» сделал им сразу три невероятных сюрприза.

Во-первых, Руперт наконец-то завел себе страницу в Инстаграм (@rupertgrint). Во-вторых, опубликовал в нем первое фото с новорожденной дочерью. И, в-третьих, рассекретил имя девочки.

В кадре счастливый отец позирует, сидя в желтом кресле, держа шестимесячную дочку на руках. Если же лицо малышки Гринт решил не показывать, то ее имя все-таки сообщил.

Руперт Гринт с дочкой / instagram.com/rupertgrint
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Руперт признался, что вместе с возлюбленной назвал свою наследницу необычным именем. Малышку зовут Уэнсдей Джи Гринт.

Привет, Instagram. Опоздал всего на 10 лет, но я здесь. Здесь, чтобы познакомить вас всех с Уэндсдей Джи Гринт. Берегите себя, Руперт, – пишет 32-летний актер.

Напомним, 

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