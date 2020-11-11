Jerry Heil рассказала, какой парень может покорить ее сердце

Певица Jerry Heil также призналась, что может ее расстроить в людях.

Певица Jerry Heil ворвалась в украинский шоу-бизнес с ироничными песнями, тексты которых быстро запоминаются. Молодая девушка из Василькова с каждым треком становится популярнее.

В соцсетях за ней следят фанаты, с которыми она щедро делится подробностями своей жизни. Судя по Instagram, сердце девушки свободно.

Поэтому за кулисами шоу «Дети против звезд» Новый канал спросил Jerry Heil, какой парень сможет покорить ее сердце.

Интеллект – это страшная сила. Когда вижу, что парень умный и классно шутит, я сдаюсь, – призналась она.

Певица Jerry Heil на съемках / пресс-служба Нового канала

А важно ли для нее, как выглядит парень?

Не могу сказать, что оцениваю людей по внешности, – рассказывает артистка. – Однако, если человек совсем не следит за своим телом, для меня это показатель. Ведь духовно развитая личность понимает, почему стоит над ним работать. Обычно парни, с которыми я общаюсь, следят за своей формой.

В жизни Jerry Heil – очень приветливая и положительная. Но есть вещи, которые могут ее огорчить в людях.

Например, когда человек говорит одно, а делает совсем другое, – рассказывает она. – Понимаю, что когда ты разочаровываешься – сама виновата, потому что сначала настроила иллюзий. Но больше всего меня огорчает, когда человек развенчивает твою веру в его искренность.

Певица Jerry Heil / пресс-служба Нового канала

Будет ли артистка искренней в шоу «Дети против звезд», и какой талант она покажет – смотрите сегодня в 19:00 на Новом канале.

Напомним,