51-летняя Хелен Кристенсен восхитила упругими ягодицами в откровенном купальнике

Модель Хелен Кристенсен в свои 51 может дать фору еще многим юным красавицам.

Датская супермодель Хелен Кристенсен часто радует своих поклонников пикантными и провокационными снимками в нижнем белье, купальниках, нарядах с глубоким декольте.

Вот и в этот раз Хелен поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенным фото, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру.

Модель Хелен Кристенсен / instagram.com/helenachristensen

Кристенсен опубликовала серию снимков, на которых она позирует, стоя на фоне океана в черном купальнике с глубоким декольте. Подтянутой фигуре и упругим ягодицам звезды могут позавидовать даже молодые модели.

Подписчики Хелен были восхищены ее формами. В комментариях под фото они забросали звезду комплиментами: «Роскошная фигура», «Боже. Вы вообще не стареете!», «Посмотрите на эту фигуру», «Идеальные формы».

Модель Хелен Кристенсен / instagram.com/helenachristensen

Напомним,