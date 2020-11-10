51-летняя Хелен Кристенсен восхитила упругими ягодицами в откровенном купальнике

10 ноября 2020 17:10 Юлия Крутиева
51-летняя Хелен Кристенсен восхитила упругими ягодицами в откровенном купальнике
Модель Хелен Кристенсен
instagram.com/helenachristensen

Модель Хелен Кристенсен в свои 51 может дать фору еще многим юным красавицам.

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Датская супермодель Хелен Кристенсен часто радует своих поклонников пикантными и провокационными снимками в нижнем белье, купальниках, нарядах с глубоким декольте. 

Вот и в этот раз Хелен поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенным фото, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру.

Модель Хелен Кристенсен / instagram.com/helenachristensen
Кристенсен опубликовала серию снимков, на которых она позирует, стоя на фоне океана в черном купальнике с глубоким декольте. Подтянутой фигуре и упругим ягодицам звезды могут позавидовать даже молодые модели.

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Подписчики Хелен были восхищены ее формами. В комментариях под фото они забросали звезду комплиментами: «Роскошная фигура», «Боже. Вы вообще не стареете!», «Посмотрите на эту фигуру», «Идеальные формы». 

Модель Хелен Кристенсен / instagram.com/helenachristensen
Напомним, 

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