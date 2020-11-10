51-летняя Хелен Кристенсен восхитила упругими ягодицами в откровенном купальнике
10 ноября 2020 17:10
Модель Хелен Кристенсен
instagram.com/helenachristensen
Модель Хелен Кристенсен в свои 51 может дать фору еще многим юным красавицам.
супермодель Хелен Кристенсен часто радует своих поклонников пикантными и провокационными снимками в нижнем белье, купальниках, нарядах с глубоким декольте.Кристенсен опубликовала серию снимков, на которых она позирует, стоя на фоне океана в черном купальнике с глубоким декольте. Подтянутой фигуре и упругим ягодицам звезды могут позавидовать даже молодые модели.Напомним,
Вот и в этот раз Хелен поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенным фото, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру.
Модель Хелен Кристенсен / instagram.com/helenachristensen
Модель Хелен Кристенсен / instagram.com/helenachristensen