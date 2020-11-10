Кохання на виживання-4: участник реалити попал в ловушку со змеями в джунглях

Кохання на виживання-4: участник реалити попал в ловушку в джунглях

Чтобы освободить участника проека «Кохання на виживання-4», его возлюбленной пришлось иметь дело со змеями.

Амазонские джунгли – не самое дружелюбное место на Земле. Полчища комаров, опасные хищники, агрессивные муравьи и ползучие гады – все они живут среди зарослей. И не дай Бог кому-то оказаться в джунглях без помощи. Это может закончиться плохо.

Но участнику реалити «Кохання на виживання» (Новый канал) не повезло. Иван попал в ловушку и не мог из нее выбраться самостоятельно.

Нож, которым можно было разрезать сетку, лежал в шкатулке. Открыть ее можно было с помощью кода. Чтобы узнать цифры, супруге Ивана Марине нужно было пройти сложный путь. Первая цифра кода была в кокосах. Еще две нужно было искать на тропе и в корзине. Девушке пришлось поторопиться, ведь через два часа в джунглях темнело. И находиться там было опасно, – рассказывает ведущий реалити Олег Кензов.

Кохання на виживання-4: участник реалити попал в ловушку в джунглях / пресс-служба Нового канала

Но поиски цифр давались с трудом.

Кокосов оказалось очень много, а корзина – полной змей. Они шипели, высовывали языки. Настоящий кошмар. Одна из них была огромной. И смотрела так, будто хотела меня съесть. Лучше бы я разгрызла ловушку зубами, чем имела дело со змеями, – рассказывает Марина.

Кохання на виживання-4: участник реалити попал в ловушку в джунглях / пресс-служба Нового канала

Сможет ли девушка перебороть себя и спасти любимого до заката? И как закончится путешествие для их отношений – смотрите сегодня в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Напомним,