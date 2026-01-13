Як варити картоплю, щоб піна не виливалася на плиту: лайфхак від учасників реаліті «Кохання на виживання»

У 13-му епізоді реаліті «Кохання на виживання» подружня пара, яка прийшла на проєкт рятувати стосунки, поділилася кухонним лайфхаком, яким користуються у повсякденному житті.

Під час приготування навіть найпростіших страв господині часто стикаються з однією і тією ж проблемою – картопля під час варіння починає активно пінитися, вода піднімається і «тікає» з каструлі, заливаючи плиту.

Знайома ситуація, правда? Виявляється, уникнути цього можна дуже просто – без спеціальних засобів і складних маніпуляцій.

Візьміть трохи олії, намастіть серветку й пройдіться нею по внутрішньому контуру каструлі, – демонструє лайфхак учасник реаліті Нового каналу «Кохання на виживання» Віктор. – Завдяки цьому під час кипіння вода не підійматиметься і не переливатиметься через край.

