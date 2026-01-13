Як варити картоплю, щоб піна не виливалася на плиту: лайфхак від учасників реаліті «Кохання на виживання»

13 січня 2026 16:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Як варити картоплю, щоб піна не виливалася на плиту: лайфхак від учасників реаліті «Кохання на виживання»
Як варити картоплю, щоб піна не виливалася на плиту: лайфхак від учасників реаліті «Кохання на виживання»
Пресслужба Нового каналу

У 13-му епізоді реаліті «Кохання на виживання» подружня пара, яка прийшла на проєкт рятувати стосунки, поділилася кухонним лайфхаком, яким користуються у повсякденному житті.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Під час приготування навіть найпростіших страв господині часто стикаються з однією і тією ж проблемою – картопля під час варіння починає активно пінитися, вода піднімається і «тікає» з каструлі, заливаючи плиту. 

Знайома ситуація, правда? Виявляється, уникнути цього можна дуже просто – без спеціальних засобів і складних маніпуляцій.

Візьміть трохи олії, намастіть серветку й пройдіться нею по внутрішньому контуру каструлі, – демонструє лайфхак учасник реаліті Нового каналу «Кохання на виживання» Віктор. – Завдяки цьому під час кипіння вода не підійматиметься і не переливатиметься через край.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Кохання на виживання новини особисте життя зірок Новий канал Кохання на виживання 6 Кохання на виживання 6 сезон

Матеріали на тему

Даша Астафʼєва розповіла, як рятує менталку після обстрілів
Новини

Даша Астафʼєва розповіла, як рятує менталку після обстрілів
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 28.11.2025
Новини

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 28.11.2025
Хто зверху 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 04.12.2025
Телешоу

Хто зверху 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 04.12.2025
Смак дитинства: дивитися 9 випуск онлайн від 30.11.2025
Телешоу

Смак дитинства: дивитися 9 випуск онлайн від 30.11.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 28.11.2025

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 28.11.2025
Samsung здивувала CES 2026 телевізором на 130 дюймів: такий масштаб тепер можливий вдома

Samsung здивувала CES 2026 телевізором на 130 дюймів: такий масштаб тепер можливий вдома
Корисний ШІ, більш живі кольори та прокачаний звук: яскраві анонси Samsung з CES 2026

Корисний ШІ, більш живі кольори та прокачаний звук: яскраві анонси Samsung з CES 2026

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025
Хто зверху 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.11.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.11.2025
«Epic: Елвіс Преслі і концерт»: фільм, який змусить вас знову вірити в магію сцени

«Epic: Елвіс Преслі і концерт»: фільм, який змусить вас знову вірити в магію сцени
Angela візуалізувала «Новорічне диво»

Angela візуалізувала «Новорічне диво»
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK