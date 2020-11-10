Пришелец: создатели также подготовили телезрителям сюрпризы – тематические серии
Уже 30 ноября на телеканале ТЕТ премьера комедийного сериала "Пришелец".
Инопланетянин оказался совсем беспомощным, поэтому добросердечная Оксана уговорила жениха позволить пришельцу остаться. Но только пока они все вместе не найдут способ вернуть его домой.
Пришелец покажет, какими смешными на самом деле являются привычки, традиции, а иногда и поведение людей. Зрители от души посмеются, но создатели также подготовили особенные сюрпризы – тематические серии.
Карнавал
Ветрянка
Каждый землянин пережил ветрянку, а если не пережил – видел как ее переживал друг, сосед, родственник. Сценаристы просто не могли обойти тему стороной, а посмотреть как ее обшутили – приглашаем в эфир телеканала ТЕТ.
Обрисованные стены
Ваня, такое имя дали пришельцу на Земле, на своей планете считается ребенком. А ребенку просто необходимо хотя бы раз обрисовать стены.
Такая земная "традиция", видимо, понравилась пришельцу. Реакцию Ваниных людей увидим в премьерных сериях сериала "Пришелец", который выйдет на телеканале ТЕТ уже 30 ноября в 19:15.
Напомним,