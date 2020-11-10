Пришелец: создатели также подготовили телезрителям сюрпризы – тематические серии

Эксклюзив 10 ноября 2020 01:00 Юлия Крутиева
Пришелец: создатели также подготовили телезрителям сюрпризы – тематические серии

Уже 30 ноября на телеканале ТЕТ премьера комедийного сериала "Пришелец".

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Сюжет расскажет о молодой семейной паре, которая помогает настоящему пришельцу. А все из-за крушения корабля инопланетного гостя. Пришелец, роль которого исполнил Анатоль Фон-Филандра, упал просто во двор Оксаны и Коли, роли которых исполнили Мария Крушинская и Владимир Кравчук.

Инопланетянин оказался совсем беспомощным, поэтому добросердечная Оксана уговорила жениха позволить пришельцу остаться. Но только пока они все вместе не найдут способ вернуть его домой.

Пришелец покажет, какими смешными на самом деле являются привычки, традиции, а иногда и поведение людей. Зрители от души посмеются, но создатели также подготовили особенные сюрпризы – тематические серии.

Карнавал

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В социальных сетях всех актеров сериала появились фотографии в карнавальных костюмах. Знакомили ли герои сериала пришельца с культурой детских утренников или праздником Хэллоуин – пока не ясно. Ясно только то, что серия будет интересной.

Ветрянка

Каждый землянин пережил ветрянку, а если не пережил – видел как ее переживал друг, сосед, родственник. Сценаристы просто не могли обойти тему стороной, а посмотреть как ее обшутили – приглашаем в эфир телеканала ТЕТ.

Обрисованные стены

Ваня, такое имя дали пришельцу на Земле, на своей планете считается ребенком. А ребенку просто необходимо хотя бы раз обрисовать стены.

Такая земная "традиция", видимо, понравилась пришельцу. Реакцию Ваниных людей увидим в премьерных сериях сериала "Пришелец", который выйдет на телеканале ТЕТ уже 30 ноября в 19:15.

Напомним,

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