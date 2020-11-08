Казаки. Абсолютно лживая история: ТОП-5 интересных фактов о комедийном сериале

17 ноября телеканал ICTV представит новую комедийную ленту «Казаки. Абсолютно лживая история» о приключениях простого парня Ивана на Запорожской Сечи в далеком 16 веке.

1. Сериал с юмором, авантюрами и мистикой

Это самый масштабный сериал о казаках на украинском телевидении, который еще задолго до премьеры украинские медиа назвали «Пиратами Карибского моря» по-украински. Мы собрали ТОП-5 самых интересных фактов о костюмированной ленте.

Приключенческая комедия с элементами фантастики расскажет вымышленную историю, случившуюся во времена казачества. Главный герой Иван похищает драгоценности у московского царя, чтобы выкупить мать из турецкого плена. Среди награбленного проявляется и магическая серьга, что делала московского царя непобедимым. Разгневанный владыка отправляет на поиски наглеца своего лучшего воина - беспощадного Федора. Скрываясь от преследователя, Иван попадает в беду, теряет награбленное, и ценный артефакт попадает на Запорожскую Сечь. Теперь парню придется присоединиться к казакам, чтобы вернуть реликвию, спасти мать, и к тому же избежать смерти.

2. Быт передали до точностей

Несмотря на то, что события в сериале вымышлены, быт тогдашних украинцев создатели сериала пытались воссоздать максимально точно. Для этого они изучили немало документальных источников, общались с историками, чтобы сшить аутентичные костюмы, подобрать соответствующие предметы быта и воспроизвести повседневность. Соответствия соблюдали даже в подборе блюд для сериала. Например, у «Казаках…» нет картошки и кукурузы, которых на то время еще не было в Украине.

3. Сериал собрал звездный каст

Всего в серале задействовано почти 200 актеров. Главные роли в картине сыграли выдающиеся актеры кино и театра - Юрий Дяк, Андрей Исаенко, Михаил Гаврилов, Остап Ступка, Лариса Руснак, Михаил Кукуюк, Георгий Делиев, Олег Волощенко, Татьяна Малкова и другие.

4. Дублеры были даже для коней

Все главные актеры перед съемками взяли по 10 занятий по постановке боев, верховой езды и пользованию оружием. Однако все опасные трюки выполняли каскадеры, а для сложных постановок с лошадьми задействовали профессиональные всадники. Кроме того, дублеры были даже у лошадей.

5. Казацкие испытания проходили сами актеры

Самые сложные съемки были в Буцком каньоне в Черкасской области. На скалистых берегах каньона съемочная команда сводила сложные деревянные конструкции над водой на высоте 5 метров. Шаткие бревна стали плацом для испытаний джур - молодых ребят, которые хотят вступить в ряды казаков. Актеры должны были пройти карьер и не впасть в скалистые обрывы каньона. Чтобы снять сцены продолжительностью 5 минут команда работала 2 дня.