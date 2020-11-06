Продается дом с собакой: на СТБ премьера мелодрамы с Антоном Батыревым и Зоряной Марченко в главных ролях

16 ноября на телеканале СТБ состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Продается дом с собакой» производства Mamas Film Production.

В понедельник и вторник в 20:15 зрители канала СТБ будут следить за внезапными переменами в жизни Полины, которая одновременно теряет отца, любимого мужчину, жилье и работу.

По сюжету главная героиня сериала, Полина, в один момент остается без возлюбленного, работы и съемной квартиры. Это огорчает ее гораздо больше, чем известие о смерти отца, на которого она обижена с детства и с которым не общалась последние пять лет. Полина едет в родной город, чтобы поскорее продать его дом, вернуться и снова завоевать свое место под солнцем в большом городе. Но именно в отцовском доме она осознает, как ошибалась насчет своей семьи.

Продается дом с собакой - сериал на СТБ / пресс-служба

Там же девушку ждет и судьбоносное знакомство с врачом-ветеринаром Валерием, которого сыграл любимец телезрительниц Антон Батырев. Дадут ли они шанс друг другу на взаимные и искренние чувства или же вернутся в прежнюю жизнь – зрители узнают в эфире.

По словам режиссера сериала Тараса Дударя, это история не только о любви. Кроме того, эта работа стала для него очень личной.

Для меня это история про дочь и отца. В связи с тем, что 31 августа ушел из жизни мой отец, это для меня некое посвящение ему, – говорит Тарас Дударь. – В титрах этого не будет, но внутренне для меня это личная история. Сериал про родителей и детей, про недосказанное и недоговоренное, про недолюбленное. У нас замечательный актерский состав и прекрасная команда! Впервые я работал на площадке с животными, у нас есть прекрасный пес Сэм. Наша история – это стык жанров: и комедия, и драма, и мелодрама. Зрители смогут и посмеяться, и поплакать. Каждый найдет что-то свое.

Режиссер сериала Тараса Дударя / пресс-служба

Производство: Mamas Film Production. Количество серий: 4

Режиссер-постановщик: Тарас Дударь. Оператор-постановщик: Костя Лобода. Авторы сценария: Леся Волошин, Андрей Левкин.

В ролях: Антон Батырев, Зоряна Марченко, Миша Досенко, Юлия Врублевская, Людмила Загорская и др.