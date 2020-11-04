Отпуск в сосновом лесу: ТОП-4 причины посмотреть романтический и интригующий фильм на СТБ
4 ноября в 20:15 на СТБ состоится премьера 4-серийного фильма «Отпуск в сосновом лесу» производства IVORY films.
1. Оригинальный сюжет. В нем переплетутся искренние чувства, дружба и любовь, которые неподвластны времени. В центре сюжета история институтских подруг – Ольги и Аллы. Они вместе учились в вузе, но после потеряли связь. Спустя много лет они совершенно случайно оказались соседями по коттеджу для отдыха. Во времена учебы они обе были влюблены в преподавателя – Валерия Синицкого. Из двух подружек он выбрал хрупкую и открытую Ольгу. Но после семейной трагедии Ольга неожиданно прервала с ним все отношения, и через некоторое время Валерий женился на Алле. Спустя почти десять лет Ольга уже замужем и у нее есть сын Гоша. Она вроде бы и рада вновь встретиться с подругой, но чем закончится эта встреча…
3. Зрители увидят, как развивалась история на протяжении десяти лет. Это, по словам режиссера Алены Райнер, будет напоминать два отдельных фильма:
Это история о любви и о том, что от судьбы не уйдешь. Меня привлекла эта история тем, что у нас есть возможность снять параллельно два фильма: с одной стороны, мы покажем жизнь наших героинь сейчас, а с другой – окунемся вместе с ними в период десятилетней давности.
4. Великолепный выбор для просмотра в осенний вечер. Сериал окутает вас романтикой и интригой финала непредсказуемой истории.
Не пропустите премьеру 4-серийного фильма «Отпуск в сосновом лесу» 4 и 5 ноября, в 20:15 на СТБ!