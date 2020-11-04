Отпуск в сосновом лесу: ТОП-4 причины посмотреть романтический и интригующий фильм на СТБ

4 ноября в 20:15 на СТБ состоится премьера 4-серийного фильма «Отпуск в сосновом лесу» производства IVORY films.

Почему вам стоит обязательно посмотреть сериал «Отпуск в сосновом лесу» – узнайте в нашем материале.

1. Оригинальный сюжет. В нем переплетутся искренние чувства, дружба и любовь, которые неподвластны времени. В центре сюжета история институтских подруг – Ольги и Аллы. Они вместе учились в вузе, но после потеряли связь. Спустя много лет они совершенно случайно оказались соседями по коттеджу для отдыха. Во времена учебы они обе были влюблены в преподавателя – Валерия Синицкого. Из двух подружек он выбрал хрупкую и открытую Ольгу. Но после семейной трагедии Ольга неожиданно прервала с ним все отношения, и через некоторое время Валерий женился на Алле. Спустя почти десять лет Ольга уже замужем и у нее есть сын Гоша. Она вроде бы и рада вновь встретиться с подругой, но чем закончится эта встреча…

Сильный и хорошо знакомый зрителям СТБ актерский состав: Анна Сагайдачная, Прохор Дубравин, Анастасия Чепелюк, Константин Корецкий, Ада Роговцева, Даниил Мирешкин.

3. Зрители увидят, как развивалась история на протяжении десяти лет. Это, по словам режиссера Алены Райнер, будет напоминать два отдельных фильма:

Это история о любви и о том, что от судьбы не уйдешь. Меня привлекла эта история тем, что у нас есть возможность снять параллельно два фильма: с одной стороны, мы покажем жизнь наших героинь сейчас, а с другой – окунемся вместе с ними в период десятилетней давности.

4. Великолепный выбор для просмотра в осенний вечер. Сериал окутает вас романтикой и интригой финала непредсказуемой истории.

Не пропустите премьеру 4-серийного фильма «Отпуск в сосновом лесу» 4 и 5 ноября, в 20:15 на СТБ!